Giriş Tarihi: 30.01.2023 07:54
Güncelleme Tarihi: 30.01.2023
08:04
Son dakika | EYT için gün sayanlar bu maddelere dikkat; İşte emeklilik için tamamlamanız gereken 10 adım
Son dakika EYT haberleri: YAŞ sınırı olmadan prim gün ve yılını dolduran, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan milyonlarca kişiye emeklilik hakkı veren yasa teklifi bugün Meclis'e sunuluyor. Yasa teklifi emeklilik sonrası çalışmaya devam edenlere sigorta prim teşviki, kamuya geçen sözleşmelilerin emekliliğinin de isteğe bağlı olmasını öngören maddeleri de içeriyor. SABAH EYT bekleyenlerin tamamlaması gereken 10 adımı ve detaylarını derledi.