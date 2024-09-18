SON DAKİKA: Faizsiz kredi çekmek isteyenler dikkat! Bankalar artırdı! Sıfır faizli kredi için yeni rakam! Faizsiz 50 bin lira tek tıkla cepte! İşte faizsiz kredi detayları...

SIFIR FAİZLİ KREDİ ÇİN EYLÜL DÖNEMİ DEVAM EDİYOR

Sıfır faizli kredi çekerek ihtiyaçlarını faiz ödemeden karşılamak isteyen vatandaşlar bankalar tarafından açıklanan sıfır faizli kredi kampanyaları için araştırmalarını yoğunlaştırdı. Faizsiz kredi avantajı sağlayan kampanya sağladığı maliyet avantajı ile cazip olmaya devam ediyor. Peki tüm bankalar faizsiz kredi imkanı sunuyor mu? 0 faizli kredi için vatandaşlardan hangi şartların sağlanması talep ediliyor? Herkes faizsiz kredi çekebilir mi? Tüm bu soruların cevapları haberimizde...