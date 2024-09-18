Giriş Tarihi: 18.09.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024
12:28
SON DAKİKA: Faizsiz kredi çekmek isteyenler dikkat! Bankalar artırdı! Sıfır faizli kredi için yeni rakam! Faizsiz 50 bin lira tek tıkla cepte! İşte faizsiz kredi detayları...
Son dakika haberi...Bankalar eylül ayı sıfır faizli kredi kampanyaları detaylarını duyurdu. Bankalar tarafından sıfır faizli kredi kampanyaları için yeni rakamlar ve tarihler belirlerken faizsiz kredi çekmek isteyen vatandaşlar ise arayışlarını sürdürdü. Faizsiz kredi çekmek isteyen vatandaşlar için büyük avantajlar sağlayan 0 faizli kredi kampanyası için tavan rakam 50 bin TL olarak duyuruldu. Vatandaşlar tarafından faizsiz kredi kampanyası üzerine araştırmalar yoğunlaşırken sıfır faizli kredi veren bankalar büyük merak konusu oldu. Peki faiz kredi başvuru şartları neler? İşte sıfır faizli kredi veren bankalar ve başvuru detayları...