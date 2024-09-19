Giriş Tarihi: 19.09.2024 09:15
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024
09:19
SON DAKİKA: Fed gevşemede ilk adımı attı! Uzman isim açıkladı: Türkiye için daha olumlu bir süreç bizi bekliyor
Son dakika haberi...Tüm piyasaların odak noktası haline gelen Fed faiz kararı açıklandı. Fed Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanan karar ile banka 4 yıl sonra ilk kez politika faizini indirdi. ABD Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan indirdi. Peki Fed'in projeksiyonları neyi anlatıyor? Faiz indirimi kararı diğer merkez bankaları için bir örnek teşkil eder mi ? TCMB bu yıl içerisinde bir faiz indirimi kararı alır mı ? Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Ekonomi Araştırmacısı Deniz İstikbal tüm bu soruların cevaplarını Sabah.com.tr'ye açıkladı.