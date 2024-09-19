Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA: Fed gevşemede ilk adımı attı! Uzman isim açıkladı: Türkiye için daha olumlu bir süreç bizi bekliyor
Giriş Tarihi: 19.09.2024 09:15 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 09:19

SON DAKİKA: Fed gevşemede ilk adımı attı! Uzman isim açıkladı: Türkiye için daha olumlu bir süreç bizi bekliyor

Son dakika haberi...Tüm piyasaların odak noktası haline gelen Fed faiz kararı açıklandı. Fed Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanan karar ile banka 4 yıl sonra ilk kez politika faizini indirdi. ABD Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan indirdi. Peki Fed'in projeksiyonları neyi anlatıyor? Faiz indirimi kararı diğer merkez bankaları için bir örnek teşkil eder mi ? TCMB bu yıl içerisinde bir faiz indirimi kararı alır mı ? Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Ekonomi Araştırmacısı Deniz İstikbal tüm bu soruların cevaplarını Sabah.com.tr'ye açıkladı.

BUKET OLGUN
SON DAKİKA: Fed gevşemede ilk adımı attı! Uzman isim açıkladı: Türkiye için daha olumlu bir süreç bizi bekliyor

Son dakika haberleri...Fed Başkanı Jerome Powell piyasaların merakla beklediği Fed faiz kararı hakkında açıklamada bulundu. Bu açıklama ile eylül ayı Fed faiz kararı belli oldu. Powell, tarafından açıklanan karar ile Fed 4 yıl sonra ilk kez faiz indirimine gitti. Fed, 50 baz puan faiz indirimi ile faiz indirim sürecine başladı. Peki bu karar beraberinde yeni indirim kararları getirecek mi? Piyasalar faiz indirimi kararından nasıl etkilenecek? Powell'ın açıklamaları ne anlama geliyor?

SON DAKİKA: Fed gevşemede ilk adımı attı! Uzman isim açıkladı: Türkiye için daha olumlu bir süreç bizi bekliyor

ENFLASYON İLE MÜCADELEDE SÜRÜYOR

Küresel anlamda enflasyon ile mücadelede sürüyor. Yaşanan jeopolitik olaylar, savaşlar, küresel salgınlar tüm dünyayı etkisi altına alarak ülkeleri enflasyonla mücadeleye sürüklerken ülkelerin merkez bankaları başta faiz olmak üzere bir çok argüman ile yoğun ve zorlu bir savaşa girdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Fed gevşemede ilk adımı attı! Uzman isim açıkladı: Türkiye için daha olumlu bir süreç bizi bekliyor

FED FAİZ İNDİRİM SÜRECİNE GİRİŞ YAPTI

Merkez bankaları tarafından enflasyonla mücadele kapsamında peş peşe açıklanan faiz artırım kararları sonrasında enflasyon hızındaki yavaşlama sonrasında merkez bankaları faiz indirim sürecine giriş yaptı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) gibi bankalar faiz indirim sürecine başlarken Fed sürece biraz daha temkinli yaklaştı.

SON DAKİKA: Fed gevşemede ilk adımı attı! Uzman isim açıkladı: Türkiye için daha olumlu bir süreç bizi bekliyor

4 YIL SONRA İLK KEZ...

Piyasaların merakla beklediği ve odaklandığı faiz indirim kararı ise Fed tarafından dün akşam saatlerinde açıklandı. Fed, 4 yıl sonra ilk kez 50 baz puan faiz indirimine giderek yeni bir süreç başlattı. Peki faiz indirim süreci devam edecek mi? Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Ekonomi Araştırmacısı Deniz İstikbal Fed faiz indirimi kararına dair merak edilenleri Sabah.com.tr'ye açıkladı.

SON DAKİKA: Fed gevşemede ilk adımı attı! Uzman isim açıkladı: Türkiye için daha olumlu bir süreç bizi bekliyor

FED'İN PROJEKSİYONLARI NEYİ ANLATIYOR?

Fed, politika faizini 50 baz puan indirdi. En basit tabirle piyasaya ek 800 milyar dolarlık likitite anlamı taşıyor. Bir diğer önemli nokta 4 yılın ardından ilk faiz indirimi ve enflasyonu kademeli şekilde geride bırakıyoruz. Gelişmekte olan ekonomilere olumlu yansıyacak bir sürece girdik.

SON DAKİKA