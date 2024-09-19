SON DAKİKA: Fed gevşemede ilk adımı attı! Uzman isim açıkladı: Türkiye için daha olumlu bir süreç bizi bekliyor

Son dakika haberleri...Fed Başkanı Jerome Powell piyasaların merakla beklediği Fed faiz kararı hakkında açıklamada bulundu. Bu açıklama ile eylül ayı Fed faiz kararı belli oldu. Powell, tarafından açıklanan karar ile Fed 4 yıl sonra ilk kez faiz indirimine gitti. Fed, 50 baz puan faiz indirimi ile faiz indirim sürecine başladı. Peki bu karar beraberinde yeni indirim kararları getirecek mi? Piyasalar faiz indirimi kararından nasıl etkilenecek? Powell'ın açıklamaları ne anlama geliyor?