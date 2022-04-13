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Haberler Galeri Son dakika haberi: 700 bin işçiye ikramiye (tediye) ödemesi yapılacak! Kim ne kadar ikramiye alacak? İşte o tablo
Giriş Tarihi: 13.04.2022 08:52 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 09:00

Son dakika haberi: 700 bin işçiye ikramiye (tediye) ödemesi yapılacak! Kim ne kadar ikramiye alacak? İşte o tablo

Son dakika haberi... Nisan ayı hem emekliler hem de kamu işçileri için ikramiye ayı niteliğinde. 700 bin işçiye (tediye) ikramiye ödemeleri kapsamında 13 günlük ödeme yapılacak. İkramiye ödemeleri 29 Nisan'da hesaplara yatacak. Peki en düşük ikramiye ödemesi ne kadar olacak? İşte kamu işçilerinin merakla beklediği yeni ikramiye tablosu!

TAKVİM
Son dakika haberi: 700 bin işçiye ikramiye tediye ödemesi yapılacak! Kim ne kadar ikramiye alacak? İşte o tablo

Son dakika haberi: Nisan ayının gelmesiyle yaklaşık 700 bin kamu işçisini ikramiye yani ilave tediye heyecanı sardı. Yaklaşık 700 bin işçiye 13 günlük ikramiyeleri 29 Nisan'da yatırılacak. İkramiyeler her yıl 52 gün üzerinden alınıyor.

Son dakika haberi: 700 bin işçiye ikramiye tediye ödemesi yapılacak! Kim ne kadar ikramiye alacak? İşte o tablo

2022'nin ilk yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyelerinin 13 günlük ilk bölümü 28 Ocak'ta ödenmişti. 13 günlük ikinci bölümü de 29 Nisan'da hesaplara yatırılacak.

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Son dakika haberi: 700 bin işçiye ikramiye tediye ödemesi yapılacak! Kim ne kadar ikramiye alacak? İşte o tablo

26 GÜNLÜK BİR ÖDEME DAHA YAPILACAK

Kamu işçilerine ayrıca, yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük bir ödeme daha yapılacak.

Son dakika haberi: 700 bin işçiye ikramiye tediye ödemesi yapılacak! Kim ne kadar ikramiye alacak? İşte o tablo

Bu ödemenin takvimi de Temmuz'da belirlenecek. Ödemeler maaşa göre değişecek.

Son dakika haberi: 700 bin işçiye ikramiye tediye ödemesi yapılacak! Kim ne kadar ikramiye alacak? İşte o tablo

Asgari ücretli bir işçiye bu yıl 52 gün üzerinden brüt 8 bin 673, net 6 bin 200 lira ödeme yapılırken, 13 günlük ödeme net bin 550 lira olacak.

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