Giriş Tarihi: 13.04.2022 08:52
Güncelleme Tarihi: 13.04.2022
09:00
Son dakika haberi: 700 bin işçiye ikramiye (tediye) ödemesi yapılacak! Kim ne kadar ikramiye alacak? İşte o tablo
Son dakika haberi... Nisan ayı hem emekliler hem de kamu işçileri için ikramiye ayı niteliğinde. 700 bin işçiye (tediye) ikramiye ödemeleri kapsamında 13 günlük ödeme yapılacak. İkramiye ödemeleri 29 Nisan'da hesaplara yatacak. Peki en düşük ikramiye ödemesi ne kadar olacak? İşte kamu işçilerinin merakla beklediği yeni ikramiye tablosu!