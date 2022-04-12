Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi | Emekli, memur ve 65 aylığı için yeni hesap! Milyonlara çifte bayram! Temmuz zammı netleşiyor...
Giriş Tarihi: 12.04.2022 07:21 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 07:23

Son dakika haberi | Emekli, memur ve 65 aylığı için yeni hesap! Milyonlara çifte bayram! Temmuz zammı netleşiyor...

Emekli ve memur temmuz zammı ile birlikte 65 yaş aylığı alan 836 bin 800 vatandaş da çifte bayram yaşayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu 2 Mayıs'ta kutlanacak Ramazan Bayramı ikramiyesi için hazırlıklarını yaparken, zam oranları için üç aylık rakamlar da netleşti. Buna göre üç aylık enflasyon oranı yüzde 22.81 olarak belirlendi. İşte son dakika haberinin detayları!

HAZAL ATEŞ
Son dakika haberi | Emekli, memur ve 65 aylığı için yeni hesap! Milyonlara çifte bayram! Temmuz zammı netleşiyor...

Son dakika haberi... Sosyal güvencesi olmayan ve aylık bağlanacak kişinin kendisi ve eşi dikkate alınarak kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin üçte birinden (bu yıl için 1.418 TL) az olan 65 yaş üstü vatandaşlara yaşlı aylığı bağlanıyor.

Son dakika haberi | Emekli, memur ve 65 aylığı için yeni hesap! Milyonlara çifte bayram! Temmuz zammı netleşiyor...

Emekliler, 65 yaş aylığı alacakların zam oranları için ilk üç aylık rakam ortaya çıktı. Buna göre üç aylık enflasyon oranı yüzde 22.81 olarak belirlendi. Bu oran SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, memurlarla birlikte yaşlılık aylığı alanların da enflasyon farkını ifade ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi | Emekli, memur ve 65 aylığı için yeni hesap! Milyonlara çifte bayram! Temmuz zammı netleşiyor...

Yapılan tahminlere göre 6 aylık enflasyonun yüzde 30'un üstünde çıkması bekleniyor. Gelecek 3 aylık dönemde TÜFE yüzde 6 olursa, 6 aylık enflasyon ve temmuz maaş zammının da yüzde 30.3 olması öngörülüyor. Bu durumda 1.084 lira olan yaşlılık aylığı da 1.412 liraya çıkacak.

Son dakika haberi | Emekli, memur ve 65 aylığı için yeni hesap! Milyonlara çifte bayram! Temmuz zammı netleşiyor...

25.7 MİLYARLIK ÖDEME

65 yaş aylığı için bu yılın sonuna kadar 9.1 milyar lira aktarılacak. Yaşlılık aylığı sadece vefat, sosyal güvence tespiti, feragat, kurumsal bakım, muhtaç olmama, adres değişikliği, nafaka alabilecek olma gibi nedenlerle kesilebiliyor.

Son dakika haberi | Emekli, memur ve 65 aylığı için yeni hesap! Milyonlara çifte bayram! Temmuz zammı netleşiyor...

Son 6 yılda 65 aylığı kapsamında yapılan ödeme 25 milyar 702 milyon liraya ulaştı. Binlerce vatandaşın yararlandığı 65 aylığı memur maaş katsayısına endeksli oluyor.

Ocak ve Temmuz'da enflasyon oranında güncellenen memur maaş katsayısına göre 65 yaş aylığının miktarı da artıyor.

SON DAKİKA