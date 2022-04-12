Giriş Tarihi: 12.04.2022 07:21
Güncelleme Tarihi: 12.04.2022
07:23
Son dakika haberi | Emekli, memur ve 65 aylığı için yeni hesap! Milyonlara çifte bayram! Temmuz zammı netleşiyor...
Emekli ve memur temmuz zammı ile birlikte 65 yaş aylığı alan 836 bin 800 vatandaş da çifte bayram yaşayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu 2 Mayıs'ta kutlanacak Ramazan Bayramı ikramiyesi için hazırlıklarını yaparken, zam oranları için üç aylık rakamlar da netleşti. Buna göre üç aylık enflasyon oranı yüzde 22.81 olarak belirlendi. İşte son dakika haberinin detayları!