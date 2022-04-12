Son dakika haberi | Emekli, memur ve 65 aylığı için yeni hesap! Milyonlara çifte bayram! Temmuz zammı netleşiyor...

Emekliler, 65 yaş aylığı alacakların zam oranları için ilk üç aylık rakam ortaya çıktı. Buna göre üç aylık enflasyon oranı yüzde 22.81 olarak belirlendi. Bu oran SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, memurlarla birlikte yaşlılık aylığı alanların da enflasyon farkını ifade ediyor.