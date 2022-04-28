Giriş Tarihi: 28.04.2022 15:15
Güncelleme Tarihi: 28.04.2022
15:16
SON DAKİKA | Emekli ve memur için 2022 Temmuz zammı tablosu netleşti: İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları
Son dakika haberi... Milyonlarca emekli ve memurun beklediği 2022 Temmuz zammı ile ilgili ipuçları gelmeye devam ediyor. Merkez Bankası son enflasyon tahminlerini açıkladı. Buna göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 42,8 olarak güncellendi. Daha önce de Piyasa Katılımcıları Anketi ile oranı duyurmuştu. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar enflasyon zammı alacak? Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde kaç olacak? İşte kuruşu kuruşuna memur ve emekli temmuz zammı maaşları!