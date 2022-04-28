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Haberler Galeri SON DAKİKA | Emekli ve memur için 2022 Temmuz zammı tablosu netleşti: İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları
Giriş Tarihi: 28.04.2022 15:15 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 15:16

SON DAKİKA | Emekli ve memur için 2022 Temmuz zammı tablosu netleşti: İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları

Son dakika haberi... Milyonlarca emekli ve memurun beklediği 2022 Temmuz zammı ile ilgili ipuçları gelmeye devam ediyor. Merkez Bankası son enflasyon tahminlerini açıkladı. Buna göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 42,8 olarak güncellendi. Daha önce de Piyasa Katılımcıları Anketi ile oranı duyurmuştu. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar enflasyon zammı alacak? Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde kaç olacak? İşte kuruşu kuruşuna memur ve emekli temmuz zammı maaşları!

FARUK ERDEM
SON DAKİKA | Emekli ve memur için 2022 Temmuz zammı tablosu netleşti: İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları

Son dakika haberi: Türkiye'de milyonlarca vatandaşın maaş artışları enflasyona endeksli olarak hesaplanıyor. Dolayısıyla açıklanan her enflasyon rakamı yaklaşık 14 milyon emekli ile 4.5 milyon kamu görevlisini yakından ilgilendiriyor. Çünkü; SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl 6 aylık enflasyon kadar iki kez artış görürken, memur ve memur emeklileri de yine yılda iki kez toplu sözleşme zammını aşan enflasyon oranı kadar fark alıyor.

SON DAKİKA | Emekli ve memur için 2022 Temmuz zammı tablosu netleşti: İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları

Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurların Temmuz ayıda alacakları artış oranlarıyla ilgili ilk ipuçları da gelmiş oldu. Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksi Mart ayı ile birlikte 843,64'e çıktı. Bu değişim üç aylık enflasyon oranının yüzde 22,81 olarak gerçekleşmesini sağladı.

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SON DAKİKA | Emekli ve memur için 2022 Temmuz zammı tablosu netleşti: İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları

Bu durumda emekliler ve memurlar için ilk üç aylık oranlar da kesinleşmiş oldu. İlk 4 aylık enflasyon verisi de 6 Mayıs Cuma günü belli olacak.

SON DAKİKA | Emekli ve memur için 2022 Temmuz zammı tablosu netleşti: İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları

Bunun dışında Merkez Bankası 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42.8 olarak duyurdu. Yine Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki sonuçları da geçen hafta açıklanmıştı. Tüm bu verilerden sonra 2022 yılının ilk 6 aylık enflasyon oranını hesapladık. Böylece temmuz ayında zamlar için geçerli olacak 6 aylık enflasyon oranı tahmini olarak ortaya çıkmış oldu.

Şimdi bu oranın kaç olduğuna ve nasıl uygulanacağına yakından bakalım

SON DAKİKA | Emekli ve memur için 2022 Temmuz zammı tablosu netleşti: İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları

SSK VE BAĞ-KUR'LUYA AYNI ORAN

SSK ve Bağ-Kur emeklisine yılda iki kez maaş artışı yapılıyor. Bu artışlar enflasyon oranında gerçekleştiriliyor. Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor.

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