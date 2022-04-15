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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ | Emekli ve memura 3'lü kazanç geliyor: 2022 Temmuz zammı sonrası en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 15.04.2022 09:49 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 10:02

SON DAKİKA HABERİ | Emekli ve memura 3'lü kazanç geliyor: 2022 Temmuz zammı sonrası en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

Son dakika haberi: Türkiye'deki 14 milyona yakın emekli ile memurların gündeminde temmuz maaş zamları var. Yılın ilk 6 ayındaki enflasyon oranları baz alınarak hesaplanan temmuz zamları sonrası memurlar için aile yardımları ve toplu sözleşme ikramiyeleri de zamlanacak. Emekliler için ise, maaş ve ek ödemeler artarken bayram ikramiyeleri de hesaplara yatacak. Peki emekli temmuz zammı ne kadar olacak? Memur maaş zammı için öne çıkan rakamlar neler? İşte son dakika haberinin detayları!

SON DAKİKA HABERİ | Emekli ve memura 3’lü kazanç geliyor: 2022 Temmuz zammı sonrası en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

Emekli ve memur temmuz maaş zamları ile ilgili yeni ipuçları ve son dakika tahminleri geliyor, maaş hesapları da ortaya çıkıyor. Milyonlarca memur ve emekli şimdiden Temmuz zamlarına odaklanmış durumda. Temmuz zammı ile birçok gelire de artış gelecek. En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Toplu sözleşme ikramiyesi hangi rakama ulaşacak? İşte netleşen tablo

SON DAKİKA HABERİ | Emekli ve memura 3’lü kazanç geliyor: 2022 Temmuz zammı sonrası en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

Memurlara, Temmuz'da, yüzde 7 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı, memurların alacağı farkı gösterecek.

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SON DAKİKA HABERİ | Emekli ve memura 3’lü kazanç geliyor: 2022 Temmuz zammı sonrası en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

Memur maaş katsayısındaki artışla birlikte her ay ödenen aile yardımları ile 3 ayda bir verilen toplu sözleşme ikramiyesi de yükselecek. Yeni ödemeler için ipucu da var.

SON DAKİKA HABERİ | Emekli ve memura 3’lü kazanç geliyor: 2022 Temmuz zammı sonrası en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden çıkan 6 aylık yüzde 34.62'lik TÜFE tahminine göre, Temmuz zammı yüzde 27.12 fark ile yüzde 34.12'yi bulabilecek.

SON DAKİKA HABERİ | Emekli ve memura 3’lü kazanç geliyor: 2022 Temmuz zammı sonrası en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

Bu durumda en düşük memur maaşı aile yardımı dahil 6 bin 429 liradan 8 bin 622 liraya çıkacak.

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