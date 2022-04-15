Giriş Tarihi: 15.04.2022 09:49
Güncelleme Tarihi: 15.04.2022
10:02
SON DAKİKA HABERİ | Emekli ve memura 3'lü kazanç geliyor: 2022 Temmuz zammı sonrası en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?
Son dakika haberi: Türkiye'deki 14 milyona yakın emekli ile memurların gündeminde temmuz maaş zamları var. Yılın ilk 6 ayındaki enflasyon oranları baz alınarak hesaplanan temmuz zamları sonrası memurlar için aile yardımları ve toplu sözleşme ikramiyeleri de zamlanacak. Emekliler için ise, maaş ve ek ödemeler artarken bayram ikramiyeleri de hesaplara yatacak. Peki emekli temmuz zammı ne kadar olacak? Memur maaş zammı için öne çıkan rakamlar neler? İşte son dakika haberinin detayları!