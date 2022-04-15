SON DAKİKA HABERİ | Emekli ve memura 3’lü kazanç geliyor: 2022 Temmuz zammı sonrası en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

Emekli ve memur temmuz maaş zamları ile ilgili yeni ipuçları ve son dakika tahminleri geliyor, maaş hesapları da ortaya çıkıyor. Milyonlarca memur ve emekli şimdiden Temmuz zamlarına odaklanmış durumda. Temmuz zammı ile birçok gelire de artış gelecek. En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Toplu sözleşme ikramiyesi hangi rakama ulaşacak? İşte netleşen tablo