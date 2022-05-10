SON DAKİKA HABERİ | Emekli ve memurlar için beklenen açıklama geldi: Bakan Vedat Bilgin’den 2022 temmuz zammı açıklaması

2022 emekli ve memur temmuz zammı için geri sayım sürerken, beklenen son dakika temmuz maaş açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bakan Bilgin, çalışanlar ve emekliler için enflasyon farkı ödeneceğini kaydetti. Bakan Bilgin, Temmuz zam dönemine işaret ederek yeni çalışmalar olduğunu belirtti. İşte son dakika açıklamalar ile birlikte, 4 aylık enflasyon rakamlarına göre maaş zammı hesaplaması!