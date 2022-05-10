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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ | Emekli ve memurlar için beklenen açıklama geldi: Bakan Vedat Bilgin'den 2022 temmuz zammı açıklaması
Giriş Tarihi: 10.05.2022 12:27 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 12:37

SON DAKİKA HABERİ | Emekli ve memurlar için beklenen açıklama geldi: Bakan Vedat Bilgin'den 2022 temmuz zammı açıklaması

Son dakika haberi... Emekli ve memurları yakından ilgilendiren Temmuz zammı açıklamasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptı. 2022 memur ve emekli zammı için ipuçları enflasyon rakamları ile gelmeye devam ederken, yeni maaş düzenlemesi sıkça merak ediliyordu. Bakan Vedat Bilgin yeni yaptığı açıklamada, haziran ayı enflasyonu ile beraber yol haritası belirleyeceklerini ifade ederek, çalışanları ve emeklileri enflasyon tahribatından koruyacak çalışmalar olduğunu kaydetti.

SON DAKİKA HABERİ | Emekli ve memurlar için beklenen açıklama geldi: Bakan Vedat Bilgin’den 2022 temmuz zammı açıklaması

2022 emekli ve memur temmuz zammı için geri sayım sürerken, beklenen son dakika temmuz maaş açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bakan Bilgin, çalışanlar ve emekliler için enflasyon farkı ödeneceğini kaydetti. Bakan Bilgin, Temmuz zam dönemine işaret ederek yeni çalışmalar olduğunu belirtti. İşte son dakika açıklamalar ile birlikte, 4 aylık enflasyon rakamlarına göre maaş zammı hesaplaması!

SON DAKİKA HABERİ | Emekli ve memurlar için beklenen açıklama geldi: Bakan Vedat Bilgin’den 2022 temmuz zammı açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hükümetin, çalışanları ve emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalarının olduğunu belirtti.

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SON DAKİKA HABERİ | Emekli ve memurlar için beklenen açıklama geldi: Bakan Vedat Bilgin’den 2022 temmuz zammı açıklaması

Bakan Bilgin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

SON DAKİKA HABERİ | Emekli ve memurlar için beklenen açıklama geldi: Bakan Vedat Bilgin’den 2022 temmuz zammı açıklaması

MAAŞLAR İÇİN YENİ YOL HARİTASI

Başkan Erdoğan'ın, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz" ifadelerine ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Bilgin, memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının ödeneceğini, emeklilerin ise gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranında zam alacaklarını hatırlattı.

SON DAKİKA HABERİ | Emekli ve memurlar için beklenen açıklama geldi: Bakan Vedat Bilgin’den 2022 temmuz zammı açıklaması

Hükümet olarak çalışanları ve emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalarının olduğunu belirten Bilgin, haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte çalışmaya ilişkin yol haritasını belirleyeceklerini kaydetti.

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