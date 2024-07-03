Giriş Tarihi: 03.07.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
10:07
SON DAKİKA: Haziran ayı enflasyon oranı belli oldu! Düşüş trendi başladı…
Son dakika haberi...Ekonomide sıkı para ve koordineli maliye politikası adımlarıyla enflasyon yıllık bazda düşüş trendine girdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 1,64 olurken, yıllık bazda yüzde 71,6 olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun yıllık bazda Mayıs ayında zirveye ulaşacağını, yaz aylarından itibaren ise çok hızlı bir şekilde gerileyeceğini belirtmişti.