SON DAKİKA: Haziran ayı enflasyon oranı belli oldu! Düşüş trendi başladı…

HAZİRAN 2024 ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

Haziran ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamları açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Haziran'da aylık bazda yüzde 1,64, yıllık bazda ise yüzde 71,6 olarak gerçekleşti. Böylece Mayıs ayında zirve yapan enflasyon, Haziran'da düşüş trendine girdi.