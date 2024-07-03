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Haberler Galeri SON DAKİKA: Haziran ayı enflasyon oranı belli oldu! Düşüş trendi başladı…
Giriş Tarihi: 03.07.2024 10:01 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 10:07

SON DAKİKA: Haziran ayı enflasyon oranı belli oldu! Düşüş trendi başladı…

Son dakika haberi...Ekonomide sıkı para ve koordineli maliye politikası adımlarıyla enflasyon yıllık bazda düşüş trendine girdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 1,64 olurken, yıllık bazda yüzde 71,6 olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun yıllık bazda Mayıs ayında zirveye ulaşacağını, yaz aylarından itibaren ise çok hızlı bir şekilde gerileyeceğini belirtmişti.

SON DAKİKA: Haziran ayı enflasyon oranı belli oldu! Düşüş trendi başladı…

Son dakika haberleri...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı.

SON DAKİKA: Haziran ayı enflasyon oranı belli oldu! Düşüş trendi başladı…

HAZİRAN 2024 ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

Haziran ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamları açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Haziran'da aylık bazda yüzde 1,64, yıllık bazda ise yüzde 71,6 olarak gerçekleşti. Böylece Mayıs ayında zirve yapan enflasyon, Haziran'da düşüş trendine girdi.

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SON DAKİKA: Haziran ayı enflasyon oranı belli oldu! Düşüş trendi başladı…

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ TRENDİ BAŞLADI

Ekonomide sıkı para ve koordineli maliye politikası adımlarıyla enflasyon yıllık bazda düşüş trendine girdi. Ocak ayında yüzde 64,86, Şubat ayında yüzde 67,07, Mart ayında yüzde 68,50, Nisan ayında yüzde 69,80, Mayıs ayında ise yüzde 75,45'i gören enflasyonun Haziran ayında yüzde 71,6 seviyesiyle düşüş trendine başladığı görüldü.

SON DAKİKA: Haziran ayı enflasyon oranı belli oldu! Düşüş trendi başladı…
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SON DAKİKA: Haziran ayı enflasyon oranı belli oldu! Düşüş trendi başladı…
SON DAKİKA