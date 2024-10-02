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Haberler Galeri SON DAKİKA: Hükümet harekete geçti: Emekli maaş farkıyla ilgili düzenleme geliyor
Giriş Tarihi: 02.10.2024 06:51 Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 06:53

SON DAKİKA: Hükümet harekete geçti: Emekli maaş farkıyla ilgili düzenleme geliyor

Hükümet, kamuoyunda tartışılan 2024 yılı ile 2025 yılı arasında ilk defa emekli olacak çalışanlara bağlanacak emekli aylıkları arasındaki oluşan yüzde 30 farkın giderilmesi konusunda çalışma başlattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasındaki yapılan görüşmelerin Ekim ayı içinde somutlaştırılarak TBMM'ye sunulması bekleniyor.

ÖNDER YILMAZ
SON DAKİKA: Hükümet harekete geçti: Emekli maaş farkıyla ilgili düzenleme geliyor

Son dakika haberi: Emeklilik hayali kuran binlerce kişi 2025'te hak kaybına uğramamak için kurumları dilekçe yağmuruna tuttu. 2024'te emeklilik dilekçesi verenlerin 2025'te verenlere göre yüzde 30 daha fazla maaş alacak olmasına ilişkin tartışmalar hükümeti harekete geçirdi.

SON DAKİKA: Hükümet harekete geçti: Emekli maaş farkıyla ilgili düzenleme geliyor

Hükümet, kamuoyunda tartışılan 2024 yılı ile 2025 yılı arasında ilk defa emekli olacak çalışanlara bağlanacak emekli aylıkları arasındaki oluşan yüzde 30 farkın giderilmesi konusunda çalışma başlattı.

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SON DAKİKA: Hükümet harekete geçti: Emekli maaş farkıyla ilgili düzenleme geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasındaki yapılan görüşmelerin ekim ayı içinde somutlaştırılması, hazırlanacak düzenlemenin de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor.

SON DAKİKA: Hükümet harekete geçti: Emekli maaş farkıyla ilgili düzenleme geliyor

Emekli olacaklar arasındaki maaş farkını ortadan kaldırmak için alternatifli çalışma yürütüldüğü öğrenildi. Masadaki formüllerden birinin de "güncelleme katsayısını belli oranda sabitleme" olduğu belirtildi.

SON DAKİKA: Hükümet harekete geçti: Emekli maaş farkıyla ilgili düzenleme geliyor

Sorunun temeli; güncelleme katsayısı hesabının esasını oluşturan TÜFE oranı ile emekli aylıklarına yapılan artış oranları arasındaki farktan kaynaklanıyor. Bu fark her yıl ortaya çıkmıyor. Ancak enflasyonun yüksek olduğu yıllarda emekli aylıklarında ciddi farklılıklar yaşanmasına yol açıyor.

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