Giriş Tarihi: 02.10.2024 06:51
Güncelleme Tarihi: 02.10.2024
06:53
SON DAKİKA: Hükümet harekete geçti: Emekli maaş farkıyla ilgili düzenleme geliyor
Hükümet, kamuoyunda tartışılan 2024 yılı ile 2025 yılı arasında ilk defa emekli olacak çalışanlara bağlanacak emekli aylıkları arasındaki oluşan yüzde 30 farkın giderilmesi konusunda çalışma başlattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasındaki yapılan görüşmelerin Ekim ayı içinde somutlaştırılarak TBMM'ye sunulması bekleniyor.