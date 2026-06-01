Haberler
Galeri
SON DAKİKA | İlk adımlar Berat Albayrak döneminde atılmıştı! Gabar’dan ekonomiye dev katkı: Gözler Van’dan gelecek petrol müjdesinde
Giriş Tarihi: 01.06.2026 06:53
Güncelleme Tarihi: 01.06.2026 07:31
SON DAKİKA | İlk adımlar Berat Albayrak döneminde atılmıştı! Gabar’dan ekonomiye dev katkı: Gözler Van’dan gelecek petrol müjdesinde
Enerji ve Tabii Kaynaklar eski bakanı Berat Albayrak'ın başlattığı "milli enerji hamlesi" ile birlikte yer altında bulunan milli kaynaklar ekonomiye kazandırılıyor. Başkan Erdoğan'ın desteğiyle Türkiye yerli kaynaklara yönelmiş ve bu kapsamda tüm bölgelerde çalışmalar başlatıldı. Bugüne kadar Şırnak Gabar'da 60 milyon varil petrol ekonomiye kazandırıldı. Şırnak ve Diyarbakır'dan sonra petrol rezervlerinin bulunduğu Van'da da yapılan çalışmalarda sona gelindi.