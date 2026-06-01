Giriş Tarihi: 01.06.2026 06:53 Güncelleme Tarihi: 01.06.2026 07:31

SON DAKİKA | İlk adımlar Berat Albayrak döneminde atılmıştı! Gabar’dan ekonomiye dev katkı: Gözler Van’dan gelecek petrol müjdesinde

Enerji ve Tabii Kaynaklar eski bakanı Berat Albayrak'ın başlattığı "milli enerji hamlesi" ile birlikte yer altında bulunan milli kaynaklar ekonomiye kazandırılıyor. Başkan Erdoğan'ın desteğiyle Türkiye yerli kaynaklara yönelmiş ve bu kapsamda tüm bölgelerde çalışmalar başlatıldı. Bugüne kadar Şırnak Gabar'da 60 milyon varil petrol ekonomiye kazandırıldı. Şırnak ve Diyarbakır'dan sonra petrol rezervlerinin bulunduğu Van'da da yapılan çalışmalarda sona gelindi.

Hüseyin KAÇAR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın hayata geçirdiği "milli enerji hamlesi" kapsamında bölgenin yer altı kaynakları ekonomiye kazandırılıyor.

Van'da çalışmaların sürdüğü iki kuyuda heyecanlandıran gelişmeler yaşandı. Van'daki ilk arama kuyusu olan Beşparmak-1'de yerden 1.850 metre derinliğe kadar inildi.

Van'ın Çatak ilçesi kutsalındaki Kör Kandil-1 kuyusunda yapılan sondaj çalışmalarında ise, petrol bulaşımlı ve organik madde bakımından zengin seviyelerin tespit edildiği ifade edildi. Kör Kandil- 2B bölgesinde de sismik veri programı hazırlıklarının tamamlandığı belirtildi.

Güneydoğu'da özellikle Gabar'da petrol anlamında tarihi başarı elde edildiğine dikkat çeken AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, "2025 yılında günlük ham petrol üretimi 82 bin varile ulaşarak rekor kırdı.

2021 yılından bugüne kadar toplam 60 milyon varil yerli petrol ekonomiye kazandırıldı. Sahada yerli imkanlarla üretilen 'Naim Süleymanoğlu', 'Koca Yusuf' ve 'Seyit Onbaşı' kuleleri faaliyetlerini sürdürüyor. 2023 yılında kurulan Şırnak Bölge Müdürlüğü ile operasyonel kapasite artırıldı.

Gabar'da elde edilen tarihi başarılar, Van gibi potansiyeli yüksek iller için ilham verici bir kalkınma modeli niteliği taşıyor" diye konuştu. Van'da 27 Mayıs'ta sondaj çalışmalınının başladığını anımsatan Türkmenoğlu, "Çatak Körkandil-1 kuyusunda yapılan sondaj çalışmalarında petrol bulaşımlı ve organik madde bakımından zengin seviyeler tespit edildi.

Hava muhalefeti nedeniyle ara verilen kuyu tamamlama faaliyetleri 2026 yılı içerisinde bitirilmesi hedefleniyor. Körkandil-2B kuyusunda sismik veri programı hazırlıkları tamamlandı" ifadelerini kullandı.

