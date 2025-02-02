SON DAKİKA: Kamuya 3.932 personel alımı yapılacak! 51 kurum duyurdu: İşte kadro kadro memur alımı ilanları

Son dakika haberleri...Kamuya 3932 personel alımı yapılacak. 51 kurum tarafından yayınlanan kamu ilanları kamuya yeni alımların yapıldığını gösterdi. Kurumlar tarafından yayınlanan personel alımı ilanlarına göre çok sayıda bakanlık, kamu kurumu ve belediye bünyesinde yeni personeller istihdam edecek. Milyonların yakından takip ettiği memur alımı ilanları hakkında başvuru şartları başvuru tarihleri ve kadrolar da belli oldu. Peki hangi kurum hangi kadroda personel alımı yapacak? İşte personel alımı detayları...