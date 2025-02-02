Giriş Tarihi: 02.02.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025
15:23
SON DAKİKA: Kamuya 3.932 personel alımı yapılacak! 51 kurum duyurdu: İşte kadro kadro memur alımı ilanları
Son dakika haberi...Milyonların merakla beklediği kamu personel alımı ilanları peş peşe geldi. 51 kurum bünyesinde istihdam edilmek 3932 personel alımı gerçekleştirecek. İçerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, YÖK gibi çeşitli kamu kurumlarının ve belediyelerin yer aldığı çok sayıda kurum bünyesinde istihdam edilmek üzere memur, uzman yardımcısı, işçi, denetmen yardımcısı, teknisyen, hemşire kadrolarında personel alımı gerçekleştirecek. Peki kamu personel alımı için KPSS şartı var mı? Personel alımı başvuru şartları ne? İşte kamu ilanları hakkında merak edilen detaylar...