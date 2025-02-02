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Haberler Galeri SON DAKİKA: Kamuya 3.932 personel alımı yapılacak! 51 kurum duyurdu: İşte kadro kadro memur alımı ilanları
Giriş Tarihi: 02.02.2025 15:23 Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 15:23

SON DAKİKA: Kamuya 3.932 personel alımı yapılacak! 51 kurum duyurdu: İşte kadro kadro memur alımı ilanları

Son dakika haberi...Milyonların merakla beklediği kamu personel alımı ilanları peş peşe geldi. 51 kurum bünyesinde istihdam edilmek 3932 personel alımı gerçekleştirecek. İçerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, YÖK gibi çeşitli kamu kurumlarının ve belediyelerin yer aldığı çok sayıda kurum bünyesinde istihdam edilmek üzere memur, uzman yardımcısı, işçi, denetmen yardımcısı, teknisyen, hemşire kadrolarında personel alımı gerçekleştirecek. Peki kamu personel alımı için KPSS şartı var mı? Personel alımı başvuru şartları ne? İşte kamu ilanları hakkında merak edilen detaylar...

SON DAKİKA: Kamuya 3.932 personel alımı yapılacak! 51 kurum duyurdu: İşte kadro kadro memur alımı ilanları

Son dakika haberleri...Kamuya 3932 personel alımı yapılacak. 51 kurum tarafından yayınlanan kamu ilanları kamuya yeni alımların yapıldığını gösterdi. Kurumlar tarafından yayınlanan personel alımı ilanlarına göre çok sayıda bakanlık, kamu kurumu ve belediye bünyesinde yeni personeller istihdam edecek. Milyonların yakından takip ettiği memur alımı ilanları hakkında başvuru şartları başvuru tarihleri ve kadrolar da belli oldu. Peki hangi kurum hangi kadroda personel alımı yapacak? İşte personel alımı detayları...

SON DAKİKA: Kamuya 3.932 personel alımı yapılacak! 51 kurum duyurdu: İşte kadro kadro memur alımı ilanları

KAMUYA 3932 PERSONEL ALIMI YAPILACAK!

Kamuda çalışmak isteyenleri sevindiren haber kurumlar tarafından peş peşe yayımlandı. 51 kurum bünyesine personel alımı yapacağını duyurdu. İlanların Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte merak edilen tüm detaylarda netleşti. Buna göre kamuya 3932 personel alımı yapılacak. Peki alımlar hangi pozisyonda olacak?

İşte personel alımı ilanları:

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SON DAKİKA: Kamuya 3.932 personel alımı yapılacak! 51 kurum duyurdu: İşte kadro kadro memur alımı ilanları

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 15 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Gebze Teknik Üniversitesi bünyesine güvenlik personeli, destek personeli, büro personeli, diyetisyen, psikolog kadrolarında 15 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Başvurular 29 Ocak tarihinde başlayacak 12 Şubat tarihinde sona erecek.

SON DAKİKA: Kamuya 3.932 personel alımı yapılacak! 51 kurum duyurdu: İşte kadro kadro memur alımı ilanları

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ 40 MEMUR ALACAK

Sultanbeyli Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 40 personel alımı gerçekleştirecek.

Alımlar zabıta kadrolarında gerçekleşecek.

Başvurular 10 Mart tarihinde başlayacak 14 Mart tarihinde sona erecek.

SON DAKİKA: Kamuya 3.932 personel alımı yapılacak! 51 kurum duyurdu: İşte kadro kadro memur alımı ilanları

CERRAHPAŞA ÜNİVERSİTESİ 3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 bilişim personeli alımı gerçekleştirecek.

Başvurular 27 Ocak tarihinde başlayacak 10 Şubat tarihinde sona erecek.

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