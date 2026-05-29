SON DAKİKA | Karadeniz gazından dev gelir! Türkiye’nin ’enerjide tam bağımsızlık’ hedefinde stratejik hefef

Bu kapsamda stratejik işbirliklerine de imza atılırken, ABD'li ExxonMobil'in alt şirketi ESSO Exploration International Limited ve ABD'li dev Chevron ile Karadeniz ve Akdeniz'de bazı kuyuların tespit ve sondajında ortak hareket edilmesi için imzalar atıldı. Ayrıca İngiliz devleri BP ve Shell'in yanı sıra Fransız TotalEnergies ile de bu alanda imzalar atıldı. Anlaşmalar çerçevesinde Türkiye yurtiçi ve yurtdışında bu şirketler ile ortaklıklar kurabilecek.