SON DAKİKA | Karadeniz gazından dev gelir! Türkiye'nin 'enerjide tam bağımsızlık' hedefinde stratejik hefef
Giriş Tarihi: 29.05.2026 06:52
Güncelleme Tarihi: 29.05.2026 06:53
Son dakika haberi: Karadeniz gazı ve Gabar petrolü, Türkiye'nin "enerjide tam bağımsızlık" vizyonunda stratejik eşikler. Karadeniz'de 2 milyar dolarlık ekonomik değer sağlanırken, Gabar'da rekor seviyelere çıkan petrol üretimi, enerji arz güvenliğine güçlü katkı sağladı.