SON DAKİKA: 2008 sonrası sigortalı olanlar dikkat! Kıdem tazminatı alabilmek için 4600 gün detayı

KIDEM TAZMİNATI İÇİN EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLMAK GEREKİYOR

Bilindiği gibi ülkemizde kıdem tazminatı alabilmek için son işyerinde en az 1 yıl çalışmış olmak gerekiyor. Bununla birlikte tazminat alabilmek için kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılmış olmak da isteniyor. Dolayısıyla istifa ederek tazminat almak mümkün değil. Fakat istisnaları da var. 1475 sayılı yasanın 14. Maddesi gereğince bu istisnalardan birisi de emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlamış olmak. Dolasıyla prim ve varsa yıl şartını tamamlayanlar isterlerse istifa ederek son işyerlerinden en az 1 yıl çalışmış olma koşuluyla kıdem tazminatlarını alabiliyor.