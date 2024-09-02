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Haberler Galeri SON DAKİKA: 2008 sonrası sigortalı olanlar dikkat! Kıdem tazminatı alabilmek için 4600 gün detayı
Giriş Tarihi: 02.09.2024 16:45 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 16:51

SON DAKİKA: 2008 sonrası sigortalı olanlar dikkat! Kıdem tazminatı alabilmek için 4600 gün detayı

Son dakika haberi...Yasalara göre istifa edenler kıdem tazminatı alamıyor. Ancak milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı almak için istisnalar var. SGK yazısı ile tazminat alınıyor. 1999 sonrası için 25 yıl gerekirken 2008 sonrası için ise prim yeterli sayılıyor. Üstelik 4600 gün yetiyor… İşte kıdem tazminatı hakkında merak edilen detaylar...

FARUK ERDEM
SON DAKİKA: 2008 sonrası sigortalı olanlar dikkat! Kıdem tazminatı alabilmek için 4600 gün detayı

Son dakika haberleri: Emeklilik tarihini yakından merak eden milyonlarca çalışanların bir diğer araştırdıkları konu ise kıdem tazminatı.

SON DAKİKA: 2008 sonrası sigortalı olanlar dikkat! Kıdem tazminatı alabilmek için 4600 gün detayı

KIDEM TAZMİNATI İÇİN EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLMAK GEREKİYOR

Bilindiği gibi ülkemizde kıdem tazminatı alabilmek için son işyerinde en az 1 yıl çalışmış olmak gerekiyor. Bununla birlikte tazminat alabilmek için kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılmış olmak da isteniyor. Dolayısıyla istifa ederek tazminat almak mümkün değil. Fakat istisnaları da var. 1475 sayılı yasanın 14. Maddesi gereğince bu istisnalardan birisi de emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlamış olmak. Dolasıyla prim ve varsa yıl şartını tamamlayanlar isterlerse istifa ederek son işyerlerinden en az 1 yıl çalışmış olma koşuluyla kıdem tazminatlarını alabiliyor.

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SON DAKİKA: 2008 sonrası sigortalı olanlar dikkat! Kıdem tazminatı alabilmek için 4600 gün detayı

İŞE GİRİŞE GÖRE PRİM ŞARTI

Bu noktada emeklilikte yaş dışındaki şartları işe giriş tarihi belirliyor. Bu tarihlere baktığımızda ise üç dönem karşımıza çıkıyor.

SON DAKİKA: 2008 sonrası sigortalı olanlar dikkat! Kıdem tazminatı alabilmek için 4600 gün detayı

BİRİNCİ DÖNEM:

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için kıdem tazminatı almak için en az 3600 gün primin olması isteniyor. 10 yıllık primi olanlar istifa ederek son işyerlerinden kıdem tazminatlarını alabiliyor.

SON DAKİKA: 2008 sonrası sigortalı olanlar dikkat! Kıdem tazminatı alabilmek için 4600 gün detayı

İKİNCİ DÖNEM:

İlk defa sigortalı olunan 8 Eylül 1999 tarihi ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasını kapsayan bu dönemde ise iki farklı şart bulunuyor. Birincisi kadın ya da erkek çalışan fark etmeden 7 bin günü dolduranlar istifa ederek kıdem tazminatı alabiliyor. İkincisi ise 7 bin günü tamamlayamayanlar için geçerli. Bu durumda 4500 günü tamamlayan ve ilk sigortalı olduğu tarihten itibaren 25 yıl geçmiş olanlar ( 1999 girişliler için 25 yıl bu yıl 9 Eylül'de dolacak) yine istifa ederek kıdem tazminatlarını talep edebiliyor.

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