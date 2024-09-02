Giriş Tarihi: 02.09.2024 16:45
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024
16:51
SON DAKİKA: 2008 sonrası sigortalı olanlar dikkat! Kıdem tazminatı alabilmek için 4600 gün detayı
Son dakika haberi...Yasalara göre istifa edenler kıdem tazminatı alamıyor. Ancak milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı almak için istisnalar var. SGK yazısı ile tazminat alınıyor. 1999 sonrası için 25 yıl gerekirken 2008 sonrası için ise prim yeterli sayılıyor. Üstelik 4600 gün yetiyor… İşte kıdem tazminatı hakkında merak edilen detaylar...