Giriş Tarihi: 27.08.2025 14:26 Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 14:31

SON DAKİKA! Konut, taşıt, ihtiyaç kredi faizleri yüzde kaç oldu? En düşüğü %2,69: Uzman isim taksit tutarlarını tek tek hesapladı

Merkez Bankası 24 Temmuz tarihli toplantısında politika faizlerini 300 baz puan düşürdü. Enflasyon beklentilerindeki iyileşmeyle beraber politika faizlerinin gelecek aylarda gerileyeceği tahmin ediliyor. Mevcut durumda bankalarda bulunan en düşük konut kredi faizi yüzde 2,69. Peki, ihtiyaç kredisi ve konut kredisi faizleri yüzde kaç? İhtiyaç kredisi taksit ödemeleri ne kadar? Eski faiz oranı ile yeni faiz oranları arasında 13 bin 238 lira fark var. İşte adım adım hesaplama…

Konut kredisi, taşıt kredisi, ihtiyaç kredisiMerkez Bankası faizlerinin düşüşe geçmesiyle beraber ev ya da araba almak isteyenler yönünü bankalara çevirdi. Mali Müşavir İsmet Çetinkaya tüm kredi çeşitlerinde eski ve yeni faiz oranları arasındaki hesap farkını anlattı. Faizlerin düşmesiyle ihtiyaç kredilerinde aylık taksit tutarı da değişti.

İHTİYAÇ KREDİSİ HESABI

Çetinkaya, Merkez Bankası faiz kararının kredilere olan etkisini değerlendirerek "Konut kredileri ve diğer krediler bir nebze olsun düştü. Merkez Bankası 24 Temmuz'da yüzde 46 olan politika faizini yüzde 43' düşürdü. 2025 yılı boyunca Para Politikaları Kurulu 3 tane daha toplantı yapacak. Bu toplantılarda faiz indirimleri bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Tüketici kredilerinin taksit tutarlarını hesaplayan Çetinkaya şunları kaydetti: Şu an mevcuttaki faiz oranları ile ilgili tüketici kredisi için 125 bin liradan 24 aydan örnek verecek olursak faiz indirimine gitmeden önce 3,49 seviyelerindeydi. Şu anda 2,99'a tüketici kredisi var. 125 bin lira için 24 ay vade ile 8 bin 655 bin lira olan taksit tutarı 8 bin 103 liraya düştü. Burada fark toplamda 13 bin 238 lira oluyor. Bu durumda tüketici kredisi alan biri eski faiz oranlarına göre 13 bin 238 lira daha az ödeme yapıyor.

KONUT KREDİSİ HESABI

Ev satın almak isteyen milyonlarca kişi konut kredisi faiz oranlarını takip ediyor. 1 milyon liralık 120 ay vadeli kredinin taksit tutarı ne kadar? Mali Müşavir İsmet Çetin konuyla ilgili şu hesaplamaları yapıyor: Şu anda kamu bankasında en düşük konut kredisi ilk evim kampanyasıyla yüzde 2,69. Bu oranda faiz indirimlerinden önce yüzde 2,99 olarak hesaplanıyordu. 2,99 iken 120 ayda toplamda 3 milyon 695 bin lira öderken şu anda 3 milyon 367 bin lira toplamda ödeme yapılıyor. Yani toplam 328 bin daha az ödemiş oluyorsunuz.

TAŞIT KREDİSİ HESABI

Son olarak taşıtlara örnek vermek gerekirse 250 bin liralık bir taşıt kredisi 24 ay vadeli olarak yüzde 3,79'du faiz indiriminden önce şu anda en uygun bankalarda 2,99. Burada toplam ödeme indirimi 42 bin 53 lira daha az ödüyorsunuz.