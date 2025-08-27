Giriş Tarihi: 27.08.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 14:31
SON DAKİKA! Konut, taşıt, ihtiyaç kredi faizleri yüzde kaç oldu? En düşüğü %2,69: Uzman isim taksit tutarlarını tek tek hesapladı
Merkez Bankası 24 Temmuz tarihli toplantısında politika faizlerini 300 baz puan düşürdü. Enflasyon beklentilerindeki iyileşmeyle beraber politika faizlerinin gelecek aylarda gerileyeceği tahmin ediliyor. Mevcut durumda bankalarda bulunan en düşük konut kredi faizi yüzde 2,69. Peki, ihtiyaç kredisi ve konut kredisi faizleri yüzde kaç? İhtiyaç kredisi taksit ödemeleri ne kadar? Eski faiz oranı ile yeni faiz oranları arasında 13 bin 238 lira fark var. İşte adım adım hesaplama…