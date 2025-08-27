SON DAKİKA! Konut, taşıt, ihtiyaç kredi faizleri yüzde kaç oldu? En düşüğü %2,69: Uzman isim taksit tutarlarını tek tek hesapladı

Tüketici kredilerinin taksit tutarlarını hesaplayan Çetinkaya şunları kaydetti: Şu an mevcuttaki faiz oranları ile ilgili tüketici kredisi için 125 bin liradan 24 aydan örnek verecek olursak faiz indirimine gitmeden önce 3,49 seviyelerindeydi. Şu anda 2,99'a tüketici kredisi var. 125 bin lira için 24 ay vade ile 8 bin 655 bin lira olan taksit tutarı 8 bin 103 liraya düştü. Burada fark toplamda 13 bin 238 lira oluyor. Bu durumda tüketici kredisi alan biri eski faiz oranlarına göre 13 bin 238 lira daha az ödeme yapıyor.