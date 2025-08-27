Faiz indirimi araç-konut kredisine nasıl yansıdı? | Video
Merkez Bankası 24 Temmuz tarihli toplantısında politika faizlerini 300 baz puan düşürdü. Enflasyon beklentilerindeki iyileşmeyle beraber politika faizlerinin gelecek aylarda gerileyeceği tahmin ediliyor. Mevcut durumda bankalarda bulunan en düşük konut kredi faizi yüzde 2,69. Peki, ihtiyaç kredisi ve konut kredisi faizleri ne kadar oldu? İhtiyaç kredisi taksit ödemeleri ne kadar? Eski faiz oranı ile yeni faizler oranları arasında 13 bin 238 lira fark var. İşte adım adım hesaplama…
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:06
Faiz indirimi araç-konut kredisine nasıl yansıdı? | Video 27.08.2025 | 13:45
05:47
02:18
Memur maaş zammı için %11+7 teklifi değişmedi | Video 26.08.2025 | 15:52
02:39
Memur zammı 2025 yılında ne kadar olacak? Kritik hafta başlıyor | Video 24.08.2025 | 13:20
04:10
Altın alacaklar dikkat! Piyasada yeni tehlike: 'Suriye çeyreği' | Video 21.08.2025 | 16:03
06:13
01:47
Bankalar emekli maaşına bloke koyabilecek! | Video 21.08.2025 | 09:33
02:22
05:42
Bakan Vedat Işıkhan'dan memur zammı açıklaması | Video 20.08.2025 | 12:45
05:25
05:58
05:46
03:02
02:55
Bakan Bolat: "1.4 trilyon dolarlık ekonomiyi aşmak üzereyiz" | Video 18.08.2025 | 14:04
04:15
06:02
03:43
03:57
08:49