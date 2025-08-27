Faiz indirimi araç-konut kredisine nasıl yansıdı? | Video

Merkez Bankası 24 Temmuz tarihli toplantısında politika faizlerini 300 baz puan düşürdü. Enflasyon beklentilerindeki iyileşmeyle beraber politika faizlerinin gelecek aylarda gerileyeceği tahmin ediliyor. Mevcut durumda bankalarda bulunan en düşük konut kredi faizi yüzde 2,69. Peki, ihtiyaç kredisi ve konut kredisi faizleri ne kadar oldu? İhtiyaç kredisi taksit ödemeleri ne kadar? Eski faiz oranı ile yeni faizler oranları arasında 13 bin 238 lira fark var. İşte adım adım hesaplama…