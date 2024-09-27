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Haberler Galeri SON DAKİKA: Kredi kartı borcu için yeni yapılandırma! 60 aya kadar vade: Başvuru nereye yapılacak?
Giriş Tarihi: 27.09.2024 15:11 Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 15:56

SON DAKİKA: Kredi kartı borcu için yeni yapılandırma! 60 aya kadar vade: Başvuru nereye yapılacak?

Son dakika haberi...Kredi kartı borcu olanları yakından ilgilendiren kredi kartı yapılandırma ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. BDDK tarafından bir süredir üzerinde çalışılan kredi kart yapılandırma için detaylar belli oldu. Kredi yapılandırma ile borçlar 60 aylık vadeye kadar yeniden yapılandırılabilecek. Kredi kartı yapılandırma işlemlerinde kart faizlerinden daha düşün oran kullanılacak. Üstelik kartlar kapatılmayacak. 100 bin lira kredi borcu olan bir tüketici en fazla 3 bin 698 TL taksitle borcunu kapatacak. Peki kredi yapılandırma başvuru şartlar ne? Kredi kart yapılandırma kimleri kapsayacak? Örnek hesaplama nasıl olacak? İşte milyonların merak ettiği 13 soruda yeni uygulama...

FARUK ERDEM
SON DAKİKA: Kredi kartı borcu için yeni yapılandırma! 60 aya kadar vade: Başvuru nereye yapılacak?

Son dakika haberleri...Kredi kartı borcu olanlar dikkat! BDDK tarafından açıklanan kredi kartı yapılandırma ile borçlar yapılandırılarak kolaylık sağlanacak. Kredi yapılandırma sürecinde kredi kartları kapatılmayacak ve kart faizlerinden daha düşük faiz oranları kullanılacak. Kredi kart yapılandırma ile borcu olanlar 60 ay vadeye kadar borçlarını yapılandırarak ödeyebilecek.

SON DAKİKA: Kredi kartı borcu için yeni yapılandırma! 60 aya kadar vade: Başvuru nereye yapılacak?

Son dönemde kredi kartı kullanımı rekor seviyelere gelmişti. Vatandaşlar kredi kartı borçlarının tamamını ödemek yerine asgari ödeme tutarını ödedikleri için de borçlarını kredilendirdiler. Ancak kullanım devam ettiğinden yüksek faizler sebebiyle borçlar katlandı. Bir kısım vatandaş kart borcunun asgarisini de ödeyemedi. Kimi kart borçluları idari takibe kimileri de adli takibe uğradı. Bazı bankalar kart borçlarını kendi uygulamaları ile yapılandırmaya da başlamıştı. Ancak orada da yüksek faiz oranları dikkat çekiyordu. Tüm bu borç yükünü ortadan kaldırmak bankaların da alacaklarını tahsil etmelerini kolaylaştırmak için BDDK bir tebliğ ile yeni bir yapılandırma uygulamasını duyurdu. Peki yapılandırma nasıl uygulanacak, Kimler yararlanacak? İşte soruların cevapları…

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SON DAKİKA: Kredi kartı borcu için yeni yapılandırma! 60 aya kadar vade: Başvuru nereye yapılacak?

BORÇ YAPILANDIRMASI KİMLERİ KAPSIYOR?

Kredi kartı borcunun asgari tutarını ödememiş olanlar ile kredi borcunu en az 30 gün geciktirmiş olanlar yapılandırmaya başvurabilecek.

SON DAKİKA: Kredi kartı borcu için yeni yapılandırma! 60 aya kadar vade: Başvuru nereye yapılacak?

HANGİ TARİH BAZ ALINACAK?

Burada asgari ödeme tutarı ve kredi borcunu 30 gün ödemeyenler için tarih olarak kararın yayımlandığı 27 Eylül 2024 tarihi baz alınacak. Bu tarihten önceki ödenmemiş dönemler dikkate alınacak.

SON DAKİKA: Kredi kartı borcu için yeni yapılandırma! 60 aya kadar vade: Başvuru nereye yapılacak?

BAŞVURU NEREYE YAPILACAK?

Borçlular başvurularını kullandıkları kredi kartının ait olduğu bankaya veya kredilerini aldıkları bankaya başvuru yapacaklar.

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