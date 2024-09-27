Giriş Tarihi: 27.09.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024
15:56
SON DAKİKA: Kredi kartı borcu için yeni yapılandırma! 60 aya kadar vade: Başvuru nereye yapılacak?
Son dakika haberi...Kredi kartı borcu olanları yakından ilgilendiren kredi kartı yapılandırma ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. BDDK tarafından bir süredir üzerinde çalışılan kredi kart yapılandırma için detaylar belli oldu. Kredi yapılandırma ile borçlar 60 aylık vadeye kadar yeniden yapılandırılabilecek. Kredi kartı yapılandırma işlemlerinde kart faizlerinden daha düşün oran kullanılacak. Üstelik kartlar kapatılmayacak. 100 bin lira kredi borcu olan bir tüketici en fazla 3 bin 698 TL taksitle borcunu kapatacak. Peki kredi yapılandırma başvuru şartlar ne? Kredi kart yapılandırma kimleri kapsayacak? Örnek hesaplama nasıl olacak? İşte milyonların merak ettiği 13 soruda yeni uygulama...