Giriş Tarihi: 03.06.2022 09:20
Güncelleme Tarihi: 03.06.2022
09:20
SON DAKİKA! Mayıs ayı enflasyon oranı belli oluyor! Mayıs 2022 enflasyon oranı TÜFE ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi
Son dakika haberi...Mayıs ayı enflasyon oranı bugün açıklanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) saatler 10:00'u gösterdiğinde Mayıs 2022 enflasyon oranı için duyuruda bulunacak. Enflasyon oranı emekli zammı, memur zammı, kira artış oranı gibi birçok kalemde belirleyici olacağından milyonlarca vatandaş, "Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanır" sorusuna cevap aradı. Öte yandan hem ekonomistlerin hem de Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisi belli oldu. İşte Mayıs 2022 enflasyon oranı öncesi bilmeniz gerekenler...