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Haberler Galeri SON DAKİKA! Mayıs ayı enflasyon oranı belli oluyor! Mayıs 2022 enflasyon oranı TÜFE ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi
Giriş Tarihi: 03.06.2022 09:20 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 09:20

SON DAKİKA! Mayıs ayı enflasyon oranı belli oluyor! Mayıs 2022 enflasyon oranı TÜFE ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi

Son dakika haberi...Mayıs ayı enflasyon oranı bugün açıklanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) saatler 10:00'u gösterdiğinde Mayıs 2022 enflasyon oranı için duyuruda bulunacak. Enflasyon oranı emekli zammı, memur zammı, kira artış oranı gibi birçok kalemde belirleyici olacağından milyonlarca vatandaş, "Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanır" sorusuna cevap aradı. Öte yandan hem ekonomistlerin hem de Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisi belli oldu. İşte Mayıs 2022 enflasyon oranı öncesi bilmeniz gerekenler...

SON DAKİKA! Mayıs ayı enflasyon oranı belli oluyor! Mayıs 2022 enflasyon oranı TÜFE ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi

Son dakika haberleri...Mayıs ayı enflasyon beklentisi belli olurken, milyonlarca kişi Temmuz zammı ile gelirleri etkileyecek Mayıs 2022 enflasyon oranı için gelecek açıklamayaca odaklandı. Kira artış oranı, emekli ve memur Temmuz zammı için doğrudan belirleyici olacak Mayıs ayı enflasyon verisi önce AA Finans ve Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi yayımlandı.

NOT: Enflasyon oranı açıklandıktan sonra yeni emekli ve memur maaş hesapları enflasyon farkı ile beraber Sabah.com.tr'de olacak.

SON DAKİKA! Mayıs ayı enflasyon oranı belli oluyor! Mayıs 2022 enflasyon oranı TÜFE ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi

TÜİK TÜFE 2022 MAYIS ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Mayıs ayı enflasyon oranı bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10:00'da son dakika olarak açıklanacak.

Merkez Bankası ve AA Finans Mayıs ayı enflasyon beklentisi ve tahmini netleşti.

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SON DAKİKA! Mayıs ayı enflasyon oranı belli oluyor! Mayıs 2022 enflasyon oranı TÜFE ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi

NİSAN AYI ENFLASYON ORANI YÜZDE 69,97

TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayında enflasyon oranı aylık bazda yüzde 7,25 yıllık bazda ise yüzde 69,97 olarak gerçekleşti. Kira artış oranı için belirleyici olan on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 34,46 oldu. Bu rakam Mayıs ayı kira artış oranı olarak kayıtlara geçti.

SON DAKİKA! Mayıs ayı enflasyon oranı belli oluyor! Mayıs 2022 enflasyon oranı TÜFE ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi

4 AYLIK ENFLASYON ORANI NETLEŞTİ

2022 yılının ilk 4 ayı için enflasyon rakamı yüzde 31,71 olarak kesinleşti. 2022 yılının ilk 4 ayında gelen bu enflasyon verisi, emekli ve memur Temmuz zammı için belirleyici olacak. Mayıs ve Haziran enflasyon oranı netleşince milyonların beklediği Temmuz zam oranı kesinleşecek.

SON DAKİKA! Mayıs ayı enflasyon oranı belli oluyor! Mayıs 2022 enflasyon oranı TÜFE ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi

MERKEZ BANKASI MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ YAYINLANDI

Merkez Bankası'nın açıklamaları dikkate alındığında Mayıs ayında Türkiye'de enflasyon oranının zirve yapması bekleniyor. Bunun yanında 'Mayıs enflasyon beklenti anketi' de yayımlandı. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 46,44 iken, bu anket döneminde yüzde 57,92 oldu. Mayıs ayı enflasyon beklentisi de yüzde 3,97 oldu.

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