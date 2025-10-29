Giriş Tarihi: 29.10.2025 15:44
SON DAKİKA | Memur ve emekli maaşı için geri sayım... Son zam oranı netleşiyor! İşte masadaki rakamlar...
Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam için meraklı bekleyiş sürüyor. Zam oranı TÜİK tarafından açıklanacak Ekim ayı enflasyon rakamlarıyla daha da netleşecek. Geriye ise Kasım ve Aralık ayı TÜFE rakamları kalacak. Peki memur ve emekli maaşlarına yüzde kaç zam yapılacak? Polis, öğretmen, hemşire, imam ve doktor ne kadar maaş alacak? İşte masadaki son rakamlar...