SON DAKİKA | Memur ve emekli maaşı için geri sayım... Son zam oranı netleşiyor! İşte masadaki rakamlar...

SSK VE BAĞ-KUR ZAM ORANI NE?

Eylül ayı TÜFE rakamlarına göre SSK, Bağkur emeklileri şimdiden yüzde 7,50 zammı cebe koymuş oldu. Memur ve memur emeklileri için bu fark yüzde 11 toplu sözleşme zammı eklenince ortaya çıkan kümülatif zam yüzde 13,66 olarak hesaplandı.

Ekonomistlerin beklentisine göre Ekim ayında enflasyonun en az yüzde 2 en çok ise yüzde 2.99 gerçekleşmesi bekleniyor. Böylelikle emekliler en az yüzde 9.6 en çok ise 10.50 zammı cebe koymuş olacak.