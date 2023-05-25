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Haberler Galeri SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı açıklanıyor! Altın rezervleri güçleniyor: Mayıs 2023 toplantısı ne zaman?
Giriş Tarihi: 25.05.2023 09:41 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 09:41

SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı açıklanıyor! Altın rezervleri güçleniyor: Mayıs 2023 toplantısı ne zaman?

Son dakika haberi...Mayıs ayı Merkez Bankası toplantısı bugün Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleşecek. Merkez Bankası toplantısı sonrası 'Merkez Bankası faiz kararı ve faiz oranları ne olacak' sorusu yanıt bulacak. Merkez Bankası geçtiğimiz ay politika faizini değiştirmemişti. Merkez Bankası faiz kararı öncesi döviz kurları ve altın fiyatları ne oldu? Kur korumalı TL mevduat sistemi piyasalarda sert hareketleri sınırladı. Öte yandan Merkez Bankası, 2023 yılının ilk 5 ayında 128 ton altın aldı. Böylece, 2022'de 542 ton olan altın rezervi 670 tona çıktı. Merkez Bankası'nın kasasındaki altının değeri 44,3 milyar dolar oldu. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte ekonomistlerin Merkez Bankası faiz beklentisi...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı açıklanıyor! Altın rezervleri güçleniyor: Mayıs 2023 toplantısı ne zaman?

Son dakika haberleri...Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanıyor. TCMB yılın 5. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını gerçekleştiricek. Merkez Bankası Nisan ayı toplantısı sonrası politika faizini yüzde 8,5 seviyesinde sabit tutmuştu.

SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı açıklanıyor! Altın rezervleri güçleniyor: Mayıs 2023 toplantısı ne zaman?

MAYIS 2023 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mayıs 2023 Merkez Bankası faiz kararı bugün gelecek. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak ve yılın 5. faiz kararı için açıklama yapılacak. Merkez Bankası faiz kararı bugün saat 14:00'da açıklanacak. Faiz kararı dışında faiz karar metni yeni dönemde uygulanacak para politikasına ışık tutacağından ekonomistlerin radarında olacak.

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SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı açıklanıyor! Altın rezervleri güçleniyor: Mayıs 2023 toplantısı ne zaman?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE OLDU?

Ekonomistler Merkez Bankası'nın (TCMB) bugünkü toplantısında politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını bekliyor.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında da politika faizi yüzde 8,50'de sabit bırakılmıştı.

SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı açıklanıyor! Altın rezervleri güçleniyor: Mayıs 2023 toplantısı ne zaman?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ÖNCESİ DÖVİZ KURLARI VE ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Mayıs ayı Merkez Bankası faiz kararı öncesi döviz kurları ve altın fiyatları üzerinde yatay seyir dikkat çekiyor. Saat 09:00 itibariyle güne 19,88 TL'den giriş yapan dolar kuru en yüksek 19,91 TL'yi en düşük ise 19,87 seviyesini gördü.

Ons altın ve dolar/TL tarafındaki dalgalanmalarla yön bulan altın gram fiyatı ise 1251,71 TL'den güne başlarken, en yüksek 1255,33 TL'yi en düşük ise 1250,74 TL'yi gördü.

Öte yandan ons altın ABD Merkez Bankası (Fed) odaklı seyrini sürdürüyor.

SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı açıklanıyor! Altın rezervleri güçleniyor: Mayıs 2023 toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası, 2023 yılının ilk 5 ayında 128 ton altın aldı. Böylece, 2022'de 542 ton olan altın rezervi 670 tona çıktı. Merkez Bankası'nın kasasındaki altının değeri 44,3 milyar dolar oldu. 6 Şubat depremlerinin ekonomiye olumsuz etkisini hafifletmek için Merkez Bankası dışındaki kuruluşların altın ithalatı geçici bir süreliğine durdurulmuştu. Cari açıkta artışın önlenmesi amacıyla uygulanan altın ithalatı kısıtlaması nedeniyle, yurt içinde artan talep Merkez Bankası'nın kasasından karşılanıyor.

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