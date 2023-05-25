MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ÖNCESİ DÖVİZ KURLARI VE ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Mayıs ayı Merkez Bankası faiz kararı öncesi döviz kurları ve altın fiyatları üzerinde yatay seyir dikkat çekiyor. Saat 09:00 itibariyle güne 19,88 TL'den giriş yapan dolar kuru en yüksek 19,91 TL'yi en düşük ise 19,87 seviyesini gördü.

Ons altın ve dolar/TL tarafındaki dalgalanmalarla yön bulan altın gram fiyatı ise 1251,71 TL'den güne başlarken, en yüksek 1255,33 TL'yi en düşük ise 1250,74 TL'yi gördü.

Öte yandan ons altın ABD Merkez Bankası (Fed) odaklı seyrini sürdürüyor.