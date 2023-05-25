Son dakika haberi...Mayıs ayı Merkez Bankası toplantısı bugün Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleşecek. Merkez Bankası toplantısı sonrası 'Merkez Bankası faiz kararı ve faiz oranları ne olacak' sorusu yanıt bulacak. Merkez Bankası geçtiğimiz ay politika faizini değiştirmemişti. Merkez Bankası faiz kararı öncesi döviz kurları ve altın fiyatları ne oldu? Kur korumalı TL mevduat sistemi piyasalarda sert hareketleri sınırladı. Öte yandan Merkez Bankası, 2023 yılının ilk 5 ayında 128 ton altın aldı. Böylece, 2022'de 542 ton olan altın rezervi 670 tona çıktı. Merkez Bankası'nın kasasındaki altının değeri 44,3 milyar dolar oldu. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte ekonomistlerin Merkez Bankası faiz beklentisi...