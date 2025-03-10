SON DAKİKA! Merkez Bankası faiz kararı sonrası her şey sil baştan: Taşıt ve konut kredi faizleri düşecek mi? Mevduat faiz oranları son durum

Konut kredilerinde de benzer bir tablo ile karşılaşmak mümkün. Bankalara uygulanan konut kredisi faizleri 21 Şubat haftasında yüzde 39,96 olarak görülürken 28 Şubat'ta 39,86 oldu. Konut kredisi faiz oranları Ocak 2025'te bir buçuk yılın en düşük seviyelerini gördü. Bankalar tarafından tarafından tüketicilere uygulanan en düşük faiz oranı yüzde 2,68 oldu. Bir milyon liralık kredi çeken kişinin aylık ödemesi yüzde 2,68 faizle 27.970 olurken toplam geri ödeme 3 milyon 380 bin lira oluyor.