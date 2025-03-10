Giriş Tarihi: 10.03.2025 08:50
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025
09:01
SON DAKİKA! Merkez Bankası faiz kararı sonrası her şey sil baştan: Taşıt ve konut kredi faizleri düşecek mi? Mevduat faiz oranları son durum
Ekonomi gündemi baş döndüren gelişmelerle 2024 yılını tamamlarken Merkez Bankası 2025 yılının hikayesini faiz indirimleri üzerinden yazmaya devam ediyor. Ocak ayında faizler 250 puan indirimle yüzde 47,5'ten yüzde 45 çekilirken mart ayı toplantısında da benzer bir karar alınarak faizler yüzde 42'ye indirildi. Faizlerde indirim sürecine girilmesi konut ve taşıt kredilerine yansıyacak mı? İşte mevduat faizi oranlarında son durum...