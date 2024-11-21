Giriş Tarihi: 21.11.2024 14:21
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024
14:28
SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Politika faizi 8. kez sabit tutuldu!
Son dakika haberi...Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası politika faizini kasım ayında da sabit bıraktı. Böylece faiz oranı 8 aydır değişmeyerek yüzde 50 düzeyinde kaldı. Banka, ekim ayında enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlendiğini vurgulayarak, "Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini ima etmektedir." ifadelerini kullandı.