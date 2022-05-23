Giriş Tarihi: 23.05.2022 11:13 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 11:14

SON DAKİKA! Merkez Bankası Mayıs ayı enflasyon beklentisi belli oldu! Mayıs 2022 enflasyon oranı TÜFE rakamları ne zaman açıklanacak? Enflasyon tahmini yüzde kaç? Enflasyon beklenti anketi yayımlandı

Son dakika haberleri...Mayıs ayı enflasyon beklentisi ve tahmini yeni haftaya girilirken en çok arananlar arasında yer alırken Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. 2022 Mayıs enflasyon oranı TÜFE, emekli ve memur Temmuz zammı başta olmak üzere birçok kalemde ücretleri etkileyeceğinden önem arz ediyor. Mayıs ayı enflasyon verisi TÜİK tarafından açıklanacak. Peki enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte Mayıs enflasyon beklentileri ve tahminleri ile beraber tüm detaylar...