SON DAKİKA: Merkez Bankası’nın hamlesi sonrası Borsa İstanbul yeni zirvesini gördü

MERKEZ BANKASI'NDAN İHRACATÇILARI DESTEKLEYEN KARAR

TCMB yetkililerinden edinilen bilgiye göre, ihracatı teşvik eden reeskont kredilerinde Merkez Bankası önemli bir karar aldı. Buna göre, ihracat finansman desteği sağlayan reeskont kredilerinin günlük limiti 300 milyon TL'den 1,5 milyar TL'ye çıkarıldı.