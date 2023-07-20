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Haberler Galeri SON DAKİKA: Merkez Bankası'nın hamlesi sonrası Borsa İstanbul yeni zirvesini gördü
Giriş Tarihi: 20.07.2023 15:19 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 15:19

SON DAKİKA: Merkez Bankası'nın hamlesi sonrası Borsa İstanbul yeni zirvesini gördü

Son dakika haberi...Merkez Bankası'dan ihracatçının finanmana erişimini kolaylaştırıcı bir hamle geldi. Bununla beraber Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi tarihi zirvesini 6.677 puana taşıdı.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
SON DAKİKA: Merkez Bankası’nın hamlesi sonrası Borsa İstanbul yeni zirvesini gördü

Son dakika haberleri...Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ihracatçının reeskont kredisi için bankaların günlük limitini 5 kat arttırdı. Bu haberle beraber Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 6.677 puan ile zirve tazeledi.

SON DAKİKA: Merkez Bankası’nın hamlesi sonrası Borsa İstanbul yeni zirvesini gördü

MERKEZ BANKASI'NDAN İHRACATÇILARI DESTEKLEYEN KARAR

TCMB yetkililerinden edinilen bilgiye göre, ihracatı teşvik eden reeskont kredilerinde Merkez Bankası önemli bir karar aldı. Buna göre, ihracat finansman desteği sağlayan reeskont kredilerinin günlük limiti 300 milyon TL'den 1,5 milyar TL'ye çıkarıldı.

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SON DAKİKA: Merkez Bankası’nın hamlesi sonrası Borsa İstanbul yeni zirvesini gördü

Merkez Bankası, bu kararı ile ihracatçıların krediye erişimini desteklemeye devam ederken, aynı zamanda ihracat artışına katkı veren ihracatçıları da önceliklendirecek. KOBİ'lerin reeskont kredilerindeki payı da artırılıyor. Ayrıca, TCMB'nin sadeleşme süreci kapsamında reeskont kredilerinde yüzde 30 ilave döviz satış şartı ve önden döviz satış şartı gibi koşullar kaldırılıyor.

Merkez Bankası, finansal kaynakların üretken alanlara yönlendirmesini sağlayarak verim ekonomisini destekliyor.

SON DAKİKA: Merkez Bankası’nın hamlesi sonrası Borsa İstanbul yeni zirvesini gördü

BORSA İSTANBUL YENİ ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Merkez Bankası'nın reeskont kredileri için verdiği bu karar sonrası Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 6.677 puan ile yeni zirvesini gördü.

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SON DAKİKA: Merkez Bankası’nın hamlesi sonrası Borsa İstanbul yeni zirvesini gördü

MERKEZ BANKASI KADEMELİ FAİZ ARTIRIMINA DEVAM EDİYOR

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 17,50'ye çıkardı.

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