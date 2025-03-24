Giriş Tarihi: 24.03.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025
12:09
SON DAKİKA! Merkez'den TL'ye koruma kalkanı: Mevduat faizleri ve altın yükselecek mi? İşte detaylar...
Piyasalar siyasi gelişmelerle beraber hareketli bir haftayı geride bıraktı. Merkez Bankası piyasaları koruma adına üst üste kritik hamleler yaparken tam bu ortada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 'Göreviminiz başındayız' mesajı dikkat çekti. Yaşanan gelişmeler sonrası Türkiye'de yatırımcının en çok tercih ettiği altın ve mevduat faizlerine yönelik beklentiler de değişti. Altın fiyatları gelecek dönemde de karlı bir yatırım olacak mı? Mevduat faizleri için gelişmeler ne yönde? İşte detaylar…