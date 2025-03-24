SON DAKİKA! Merkez’den TL’ye koruma kalkanı: Mevduat faizleri ve altın yükselecek mi? İşte detaylar...

GEREKEN YAPILACAK

Merkez Bankası ve banka yöneticileri arasında dün kritik bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, piyasa kuralları içinde gereken her şeyin yapılacağını ifade etti. Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklama "Yapılan teknik toplantıda, ilgili tüm kurumların yakın işbirliğiyle, istikrarın sürdürülmesi için piyasa kuralları içinde her türlü aracın etkin bir şekilde ve kararlılıkla kullanılmaya devam edileceği belirtildi." ifadesine yer verildi.