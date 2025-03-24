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Haberler Galeri SON DAKİKA! Merkez'den TL'ye koruma kalkanı: Mevduat faizleri ve altın yükselecek mi? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 24.03.2025 12:08 Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 12:09

SON DAKİKA! Merkez'den TL'ye koruma kalkanı: Mevduat faizleri ve altın yükselecek mi? İşte detaylar...

Piyasalar siyasi gelişmelerle beraber hareketli bir haftayı geride bıraktı. Merkez Bankası piyasaları koruma adına üst üste kritik hamleler yaparken tam bu ortada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 'Göreviminiz başındayız' mesajı dikkat çekti. Yaşanan gelişmeler sonrası Türkiye'de yatırımcının en çok tercih ettiği altın ve mevduat faizlerine yönelik beklentiler de değişti. Altın fiyatları gelecek dönemde de karlı bir yatırım olacak mı? Mevduat faizleri için gelişmeler ne yönde? İşte detaylar…

SEVDE NUR DEMİR
SON DAKİKA! Merkez’den TL’ye koruma kalkanı: Mevduat faizleri ve altın yükselecek mi? İşte detaylar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın TL'nin değerini artırmaya yönelik aldığı önlemler ekonomi gündeminin yönünü belirledi. Finansal piyasalardan küçük esnafa kadar milyonlar 17 Nisan'da alınacak faiz kararının seyrini merak ediyor. Yatırımcı cephesinde ise "Mevduat faizleri artar mı?" sorusu gündeme geldi. Altın fiyatları için de yeni tahminler gündemde… İşte bankada parası olan ve altın alıp satmak isteyenler için yeni yol haritası…

SON DAKİKA! Merkez’den TL’ye koruma kalkanı: Mevduat faizleri ve altın yükselecek mi? İşte detaylar...

GEREKEN YAPILACAK

Merkez Bankası ve banka yöneticileri arasında dün kritik bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, piyasa kuralları içinde gereken her şeyin yapılacağını ifade etti. Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklama "Yapılan teknik toplantıda, ilgili tüm kurumların yakın işbirliğiyle, istikrarın sürdürülmesi için piyasa kuralları içinde her türlü aracın etkin bir şekilde ve kararlılıkla kullanılmaya devam edileceği belirtildi." ifadesine yer verildi.

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SON DAKİKA! Merkez’den TL’ye koruma kalkanı: Mevduat faizleri ve altın yükselecek mi? İşte detaylar...

"GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabından piyasalara kararlık mesajı vererek "Görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin" açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA! Merkez’den TL’ye koruma kalkanı: Mevduat faizleri ve altın yükselecek mi? İşte detaylar...

MERKEZ'DEN KRİTİK HAMLELER

Merkez Bankası geçtiğimiz hafta piyasalardaki dalgalanmaları dengelemek adına likiditeye yönelik tedbirler aldı. Perşembe günü Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faizlerini 2 puanlık artışla yüzde 46'ya çıkardı. Politika faizi son toplantıda alınan kararla yüzde 42,5'te bırakıldı. Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verildiğini bildirdi. TCMB tarafından yapılan Türk Lirası Likidite Yönetimi'ne ilişkin duyuruda, "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır" denildi.

SON DAKİKA! Merkez’den TL’ye koruma kalkanı: Mevduat faizleri ve altın yükselecek mi? İşte detaylar...

Merkez'in aldığı aldığı bir başka önlem ise likidite senetlerine yönelik oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), vadesi 91 güne kadar likidite senetlerinin ihraç edilmesine karar verildiğini duyururken yapılan açıklamada Bankanın parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek ve sıkı parasal duruşu desteklemek amacıyla sterilizasyon araçlarını etkili şekilde kullanmaya devam ettiği belirtildi. Likidite senetlerine ilişkin ihraçlar bugünden itibaren başladı.