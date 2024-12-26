SON DAKİKA! Mevduat faiz oranları güncelleniyor: Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor?

MEVDUAT FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

Piyasalar Merkez Bankası'nın yılın son toplantısında faizleri yüzde 48,50 seviyelerine çekmesini bekliyor. Buna bağlı olarak bankaların faiz oranları da 2-3 puan kadar düştü. Geçtiğimiz hafta ortalama mevduat faiz oranı yüzde 55 seviyesinde bulunuyordu.