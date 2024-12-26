Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA! Mevduat faiz oranları güncelleniyor: Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor?
Giriş Tarihi: 26.12.2024 09:59 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 10:03

SON DAKİKA! Mevduat faiz oranları güncelleniyor: Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor?

Son dakika haberi:Birikimlerini değerlemdirmek isteyenler mevduat faiz oranları için bankaların belirlediği rakamları takip etmeye devam ediyor. Tüm piyasalar ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından bugün saat 14:00'da açıklanacak faiz kararına odaklandı. Merkez Bankası'nın yılın son toplantısında faiz indirimine gidip gitmeyeceği merak ediliyor. Peki, en yüksek mevduat faizi veren bankaları hangileri? İşte 100 bin liranın 32 günlük faiz getirisi ...

SON DAKİKA! Mevduat faiz oranları güncelleniyor: Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor?

Son dakika haberi: Mevduat faiz oranları birikimlerini değerlendirmek isteyenlerin gündeminde.Piyasaların ve yatırımcıların bugün gündeminde Merkez Bankası faiz kararı var. Bankadan bankadan değişen mevduat faizi için belirlenen oranlar takip ediliyor. İşte 100 bin liranın mevduat faiz getirisi…

SON DAKİKA! Mevduat faiz oranları güncelleniyor: Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor?

MEVDUAT FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

Piyasalar Merkez Bankası'nın yılın son toplantısında faizleri yüzde 48,50 seviyelerine çekmesini bekliyor. Buna bağlı olarak bankaların faiz oranları da 2-3 puan kadar düştü. Geçtiğimiz hafta ortalama mevduat faiz oranı yüzde 55 seviyesinde bulunuyordu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA! Mevduat faiz oranları güncelleniyor: Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor?

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDAN GELECEK KARARDA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, kasım ayında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek üst üste 8. kez yüzde 50'de sabit tuttu. Piyasalar aralık ayında Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine gitme ihtimalini güçlü görüyor.

SON DAKİKA! Mevduat faiz oranları güncelleniyor: Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor?

Merkez Bankası verilerine göre bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları şu şekilde:

1 aya kadar vadede faiz yüzde 54,91
3 aya kadar vadede yüzde 59,23
6 aya kadar vadede yüzde 51,81
1 yıla kadar vadede yüzde 50,57
1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 39,53

SON DAKİKA! Mevduat faiz oranları güncelleniyor: Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor?

100 BİN LİRANIN FAİZ GETİRİSİ NE KADAR?

ON Plus

Faiz oranı: Yüzde 56
Net kazanç: 4.406,56 TL
Vade sonu tutar: 104.406,56 TL

SON DAKİKA