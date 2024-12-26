SON DAKİKA! Mevduat faiz oranları güncelleniyor: Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor?

Giriş Tarihi: 26.12.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024
10:03
Son dakika haberi:Birikimlerini değerlemdirmek isteyenler mevduat faiz oranları için bankaların belirlediği rakamları takip etmeye devam ediyor. Tüm piyasalar ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından bugün saat 14:00'da açıklanacak faiz kararına odaklandı. Merkez Bankası'nın yılın son toplantısında faiz indirimine gidip gitmeyeceği merak ediliyor. Peki, en yüksek mevduat faizi veren bankaları hangileri? İşte 100 bin liranın 32 günlük faiz getirisi ...