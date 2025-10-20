Giriş Tarihi: 20.10.2025 06:54
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 06:56
SON DAKİKA | Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Asgari ücret maratonu başlıyor: Masada 5 senaryo bulunuyor...
Son dakika haberi: Milyonlarca çalışan vatandaşımızın merakla bekledi asgari ücrete zam maratonu başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 21 Ekim günü işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinde oluşan 3'lü danışma kurulu ile gerçekleştirecek. Vatandaşların maaşını değiştirecek olan asgari ücrete zam maratonunda masada olası 5 senaryo bulunuyor. İşte olası asgari ücrete yapılacak zam oranları...