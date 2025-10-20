SON DAKİKA | Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Asgari ücret maratonu başlıyor: Masada 5 senaryo bulunuyor...

Bu rakam Asgari Ücret Tespit Komisyonu için en önemli referans olacak. Eğer komisyon bu oranda bir artış yapmayı kararlaştırırsa buna göre yeni brüt asgari ücret 33 bin 417 liraya, net asgari ücret ise 28 bin 403 liraya çıkacak.



