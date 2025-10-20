SON DAKİKA | Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Asgari ücret maratonu başlıyor: Masada 5 senaryo bulunuyor...

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 20.10.2025 06:54 Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 06:56

Son dakika haberi: Milyonlarca çalışan vatandaşımızın merakla bekledi asgari ücrete zam maratonu başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 21 Ekim günü işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinde oluşan 3'lü danışma kurulu ile gerçekleştirecek. Vatandaşların maaşını değiştirecek olan asgari ücrete zam maratonunda masada olası 5 senaryo bulunuyor. İşte olası asgari ücrete yapılacak zam oranları...

Son dakika haberi: Milyonlarca işçinin gelirini direkt etkilerken, onlarca ödeme ve borçlanmayı da belirleyen asgari ücretin belirlenmesi süreci başlıyor.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişini ele almak için 21 Ekim'de toplanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıda, taraflar aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı ve işleyişiyle ilgili görüş alışverişinde bulunacak.

KOMİSYON 15 KİŞİDEN OLUŞUYOR

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

2026'da uygulanacak asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon tahminleri önemli rol oynuyor. Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28.5 oldu.

Bu rakam Asgari Ücret Tespit Komisyonu için en önemli referans olacak. Eğer komisyon bu oranda bir artış yapmayı kararlaştırırsa buna göre yeni brüt asgari ücret 33 bin 417 liraya, net asgari ücret ise 28 bin 403 liraya çıkacak.

Artış yüzde 30 olursa net ücret 28 bin 736 TL, artış yüzde 40 olursa net asgari ücret 30 ben 946 lira olacak.


İŞTE ARTIŞ SENARYOLARI

MEVCUT ASGARİ ÜCRET

Brüt ücret: 26.005 TL Net ücret: 22.104 TL

YÜZDE 28.5 ARTARSA

Brüt ücret: 33,417 TL Net ücret: 28.403 TL

YÜZDE 30 ARTARSA

Brüt ücret: 33.807 TL Net ücret: 28.736 TL

YÜZDE 35 ARTARSA

Brüt ücret: 35.107 TL Net ücret: 29.841 TL

YÜZDE 40 ARTARSA

Brüt ücret: 36.407 TL Net ücret: 30.946 TL

YÜZDE 50 ARTARSA

Brüt ücret: 39.008 TL
Net ücret: 33.156 TL