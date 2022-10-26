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Haberler Galeri Son dakika: Milyonları yakından ilgilendiriyor! BBP lideri Destici'den flaş EYT açıklaması
Giriş Tarihi: 26.10.2022 16:47 Güncelleme Tarihi: 26.10.2022 16:56

Son dakika: Milyonları yakından ilgilendiriyor! BBP lideri Destici'den flaş EYT açıklaması

Son dakika haberleri: Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili yasa çalışmasına ilişkin konuştu. Yasanın yılbaşından önce çıkacağını belirten Destici, "8 Eylül 1999'dan önce işe başlamış herkes bu yasa kapsamı içerisinde olacak ve emekliliği gelen ve emekli olmayı isteyen herkes de emekli olacaktır. Bizim teklifimiz, mücadelemiz bu yöndedir. İnşallah beklentimiz de böyle çıkacağı noktasındadır." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

DHA
Son dakika: Milyonları yakından ilgilendiriyor! BBP lideri Destici’den flaş EYT açıklaması

Son dakika haberleri: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, milyonları yakından ilgilendiren Emeklilkte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yasa çalışmasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Son dakika: Milyonları yakından ilgilendiriyor! BBP lideri Destici’den flaş EYT açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Destici, EYT Derneği üyelerinin katıldığı toplantıda, EYT düzenlemesine ilişkin konuştu. Destici, EYT'lilerin haklarının elinden alındığını ve iade edilmesi gerektiğini belirterek, "Bu hata kimin, bu mağduriyeti milyonlarca insanımıza kim yaşattı? Elbette ki bunu hatırlatacağız, elbette ki bunu herkes bilecek; ama 'birileri mağdur etti' ya da 'hata başkasının' diye biz bunu yok sayamayız, görmezden gelemeyiz. Bunun için mutlaka bu hak kaybının ortadan kalkması ve EYT'lilerin anasının ak sütü gibi helal olan emeklilik haklarının bir an önce kendilerini verilmesi gerekiyor" diye konuştu.

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Son dakika: Milyonları yakından ilgilendiriyor! BBP lideri Destici’den flaş EYT açıklaması

"EYT YILBAŞINDAN ÖNCE ÇIKACAK"

EYT'lilerle ilgili yasa çalışmasına ilişkin konuşan Destici, sözlerine şöyle devam etti:

"İnşallah bu yasa yılbaşından önce çıkacak. Tabii bu yasanın nasıl çıkacağı da önemli. Sizlerin bu konuda da bir endişesi var. Ben başından itibaren aynı şeyi söyledim. 8 Eylül 1999'dan önce işe başlamış herkes bu yasa kapsamı içerisinde olacak ve emekliliği gelen ve emekli olmayı isteyen herkes de emekli olacaktır.

Son dakika: Milyonları yakından ilgilendiriyor! BBP lideri Destici’den flaş EYT açıklaması

Bizim teklifimiz, mücadelemiz bu yöndedir. İnşallah beklentimiz de böyle çıkacağı noktasındadır. 550 binin üzerinde sözleşmeli personel var devlet kadrolarında. Bunlar kadroya alınacak. Daha sonra kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) çalışan 80 binin üzerinde taşeron işçi var. Bunlar kadroya alınacak. Sonra emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili kanun teklifi yılbaşından önce Meclis'e gelecek. Görüşülecek ve kanunlaşarak çıkacak. Bu mesele de yani bu haklı talep de bu şekilde karşılanmış olacak."

Son dakika: Milyonları yakından ilgilendiriyor! BBP lideri Destici’den flaş EYT açıklaması

"ÖNEMLİ KONULARI İSTİŞARE ETTİK"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile dün gerçekleştirdiği görüşmenin içeriğine değinen Destici, "Ülke ve dünya gündemindeki önemli konuları istişare etme fırsatı yakaladık. Bunların içerinde 2023 seçimleri de var. Hakeza baş örtüsü ve ailenin korunmasına yönelik bir anayasa değişikliği teklifimiz olacak.

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