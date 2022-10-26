Son dakika: Milyonları yakından ilgilendiriyor! BBP lideri Destici’den flaş EYT açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Destici, EYT Derneği üyelerinin katıldığı toplantıda, EYT düzenlemesine ilişkin konuştu. Destici, EYT'lilerin haklarının elinden alındığını ve iade edilmesi gerektiğini belirterek, "Bu hata kimin, bu mağduriyeti milyonlarca insanımıza kim yaşattı? Elbette ki bunu hatırlatacağız, elbette ki bunu herkes bilecek; ama 'birileri mağdur etti' ya da 'hata başkasının' diye biz bunu yok sayamayız, görmezden gelemeyiz. Bunun için mutlaka bu hak kaybının ortadan kalkması ve EYT'lilerin anasının ak sütü gibi helal olan emeklilik haklarının bir an önce kendilerini verilmesi gerekiyor" diye konuştu.