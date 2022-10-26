Son dakika: Milyonları yakından ilgilendiriyor! BBP lideri Destici’den flaş EYT açıklaması

Son dakika haberleri: Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili yasa çalışmasına ilişkin konuştu. Yasanın yılbaşından önce çıkacağını belirten Destici, "8 Eylül 1999'dan önce işe başlamış herkes bu yasa kapsamı içerisinde olacak ve emekliliği gelen ve emekli olmayı isteyen herkes de emekli olacaktır. Bizim teklifimiz, mücadelemiz bu yöndedir. İnşallah beklentimiz de böyle çıkacağı noktasındadır." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...