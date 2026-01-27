Haberler
SON DAKİKA | Mobil dolandırıcıların yeni hedefi TOKİ başvuruları! Uzmanlar uyardı: SMS linklerine tıklamayın
Son dakika haberi: Dolandırıcılar TOKİ projeleri üzerinden sahte SMS'ler atarak vatandaşları tuzağa düşürmeye çalışıyor. Mobil dolandırıcılar TOKİ projeleri üzerinden sahte SMS'ler atarak bir kez daha vatandaşı mağdur etti. Paylaşılan linke tıklayıp sahte e-Devlet sayfasına yönlendirilen mağdurlar, bir anda 5 bin lirasından oldu.