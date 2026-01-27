SON DAKİKA | Mobil dolandırıcıların yeni hedefi TOKİ başvuruları! Uzmanlar uyardı: SMS linklerine tıklamayın

İŞLEM YAPILDIYSA NE OLACAK?



Şayet bir işlem yapıldıysa ve birtakım bilgiler paylaşıldıysa derhal banka ile irtibata geçilmesi gerektiğini de vurgulayan Ergün, "Derhal kartlarınızı iptal etmeli, yeni kart talep etmeli ve hesabınızdaki işlemleri durdurmalısınız. Daha sonra da cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunmalısınız" dedi.



