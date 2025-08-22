Giriş Tarihi: 22.08.2025 10:37
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025
10:37
SON DAKİKA: Sıfır faizli 90 bin lira anında cepte! İşte faizsiz kredi veren bankalar...
Son dakika haberi...Bankalar faizsiz kredi kampanyaları için yarışı sürdürüyor. Vatandaşlar tarafından yoğun olan talep gösterilen 0 faizli kredi kampanyaları için araştırmalar devam ediyor. Bankaların faizsiz kredi için rekabeti kızıştırması rakamlara yansıdı. Buna göre sıfır faizli kredi için yeni tavan rakam 90 bin lira olarak belirlendi. Peki kimler faizsiz kredi çekebilir? Sıfır faizli kredi başvuru şartları ne? 0 faizli kredi veren bankalar hangisi? İşte detaylar...