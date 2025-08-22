SON DAKİKA: Sıfır faizli 90 bin lira anında cepte! İşte faizsiz kredi veren bankalar...

FİNDEKS NOTUNA DİKKAT!

Sıfır faizli kredi için bankalar bazı koşullar öne sürebiliyor. Bunlardan en önemlisi ve kritik olanı yeni müşteri olma zorunluluğu olarak karşımıza çıkıyor. Yani faizsiz kredi kampanyasından yararlanmak için o bankanın yeni müşterisi olunması gerekiyor. Diğer bir koşul ise findeks notu olarak karşımıza çıkıyor. Yani bazı bankalar 0 faizli kredi kampanyasından yararlandırmak için findeks notunun yüksek olmasını talep edebiliyor.