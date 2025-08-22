Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA: Sıfır faizli 90 bin lira anında cepte! İşte faizsiz kredi veren bankalar...
Giriş Tarihi: 22.08.2025 10:37 Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 10:37

SON DAKİKA: Sıfır faizli 90 bin lira anında cepte! İşte faizsiz kredi veren bankalar...

Son dakika haberi...Bankalar faizsiz kredi kampanyaları için yarışı sürdürüyor. Vatandaşlar tarafından yoğun olan talep gösterilen 0 faizli kredi kampanyaları için araştırmalar devam ediyor. Bankaların faizsiz kredi için rekabeti kızıştırması rakamlara yansıdı. Buna göre sıfır faizli kredi için yeni tavan rakam 90 bin lira olarak belirlendi. Peki kimler faizsiz kredi çekebilir? Sıfır faizli kredi başvuru şartları ne? 0 faizli kredi veren bankalar hangisi? İşte detaylar...

Son dakika haberleri...Sıfır faizli kredi çekmek isteyen vatandaşlar dikkat! Faizsiz kredi kampanyaları devam ediyor. Bankalar yeni müşteri çekebilmek için rakamları artırdı. Bankaların arasındaki artan rekabet rakamlara yansıdı. Bankalar rakamlarını artırarak rekabet savaşında güç kazanmak istiyor. Vatandaşlar ise faiz maliyetinden kurtularak faizsiz kredi çekmek istiyor. Yaşanan bu durum sıfır faizli kredi kampanyaları için talebi ve arzı artırıyor. Peki faizsiz kredi veren bankalar hangisi? Faizsiz kredi başvuru şartları ne? İşte 0 faizli kredi için merak edilen detaylar...

ŞUBESİZ ANINDA CEPTE FAİZSİZ KREDİ...

Sıfır faizli kredi vatandaşlara maliyet avantajı sağlıyor. Fakat sağladığı tek avantaj maliyet değil. Faizsiz kredi kampanyaları vatandaşlara aynı zamanda erişim kolaylığı da sağlıyor. Yani vatandaşların 0 faizli kredi çekmek için şubelere gitmesine gerek kalmıyor. Faizsiz kredi için vatandaşlar dijital bankacılık uygulamaları üzerinden banka müşterisi olabiliyor ve kredi başvurusu yapabiliyor. Onaylanan 0 faizli krediler vatandaşların hesaplarına aktarılıyor.

FİNDEKS NOTUNA DİKKAT!

Sıfır faizli kredi için bankalar bazı koşullar öne sürebiliyor. Bunlardan en önemlisi ve kritik olanı yeni müşteri olma zorunluluğu olarak karşımıza çıkıyor. Yani faizsiz kredi kampanyasından yararlanmak için o bankanın yeni müşterisi olunması gerekiyor. Diğer bir koşul ise findeks notu olarak karşımıza çıkıyor. Yani bazı bankalar 0 faizli kredi kampanyasından yararlandırmak için findeks notunun yüksek olmasını talep edebiliyor.

İŞTE FAİZSİZ KREDİ İMKANI SUNAN BANKALAR

ALBARAKA

Albaraka Türk yeni müşterilere özel 6 ay vadeli (3 ay ertelemeli) %0 faizli 25.000 TL finansman imkanı sunuluyor.

TEB BANKASI

TEB Bankası yeni gelen müşterilerine özel %0 faizli 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans imkanı sunuyor.

ENPARA

Yeni müşterilere özel 6 ay vadeli %0 faizli 60 bin TL kredi imkanı sunuyor.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA yeni müşterilere özel 3 ay vadeli 50.000 TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor.

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Türkiye İş Bankası İşCep'ten İş Bankası müşterisi olan vatandaşlara, 25.000 TL'ye varan faizsiz taksitli nakit avans imkanı, İşCep'ten İş Bankası müşterisi olanlara 30.000 TL'ye varan Faizsiz Ek Hesap ayrıcalığı sunuyor.

Faizsiz Taksitli Nakit Avans 2-3 (dahil) ay vade için geçerlidir.

QNB

QNB Finansbank yeni müşterilerine özel %0 faizli 3 ay vadeli 60.000 TL kredi imkanı, %0 faiz oranı ile 3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans imkanı sunuyor.

AKBANK

Akbank yeni müşterilerine özel 3 ay vadeli 65.000 TL kredi, 3 ay vadeli 25.000 TL taksikli avans imkanı sunuyor.

DENİZBANK

Denizbank yeni müşterilerine %0 faiz oranıyla 3 ay vadeli 65 bin TL kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL nakit avans imkanı sunuyor.