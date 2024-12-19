SON DAKİKA: Sıfır faizli kredi ile 75 bin TL fırsatı! İşte faizsiz kredi veren bankalar...

FİNDEKS NOTU DETAYI DİKKAT ÇEKİYOR!

Bankalar yeni müşteri çekebilmek amacıyla sundukları sıfır faizli kredi kampanyaları için bazı koşullar öne sürüyür. Bunlardan en önemlisi yeni müşteri olmak şartı olarak karşımıza çıkıyor. Dikkat çeken diğer bir detay ise Findeks kredi notu oluyor. Bazı bankalar faizsiz kredi avantajı sunabilmek için vatandaşlarda yüksek findeks kredi notu isteyebiliyor.