SON DAKİKA: Sıfır faizli kredi ile 75 bin TL fırsatı! İşte faizsiz kredi veren bankalar...

Giriş Tarihi: 19.12.2024 12:03
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024
12:03
Son dakika haberi...Sıfır faizli kredi çekmek isteyen vatandaşlar dikkat! Faizsiz kredi için rakam 75 bin liraya yükseldi. Bankalar yeni müşteri çekebilmek amacıyla düzenledikleri 0 faizli kredi kampanyaları için Aralık detaylarını duyurdu. Buna göre daha önce 50 bin lira olan tavan rakam Aralık ayında 75 bin liraya yükseldi. Peki faizsiz kredi başvuru şartları ne? Kimler sıfır faizli kredi çekebilir? Faizsiz kredi veren bankalar hangisi? İşte 0 faizli kredi için merak edilen detaylar...