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Haberler Galeri SON DAKİKA: Sıfır faizli kredi ile 75 bin TL fırsatı! İşte faizsiz kredi veren bankalar...
Giriş Tarihi: 19.12.2024 12:03 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 12:03

SON DAKİKA: Sıfır faizli kredi ile 75 bin TL fırsatı! İşte faizsiz kredi veren bankalar...

Son dakika haberi...Sıfır faizli kredi çekmek isteyen vatandaşlar dikkat! Faizsiz kredi için rakam 75 bin liraya yükseldi. Bankalar yeni müşteri çekebilmek amacıyla düzenledikleri 0 faizli kredi kampanyaları için Aralık detaylarını duyurdu. Buna göre daha önce 50 bin lira olan tavan rakam Aralık ayında 75 bin liraya yükseldi. Peki faizsiz kredi başvuru şartları ne? Kimler sıfır faizli kredi çekebilir? Faizsiz kredi veren bankalar hangisi? İşte 0 faizli kredi için merak edilen detaylar...

SON DAKİKA: Sıfır faizli kredi ile 75 bin TL fırsatı! İşte faizsiz kredi veren bankalar...

Son dakika haberleri...Faizsiz kredi çekmek isteyenleri sevindiren gelişme Aralık ayında yaşandı. Daha önceki aylarda tavan rakam olarak 50 bin lira olan sıfır faizli kredi kampanyaları Aralık ayında 75 bin liraya yükseldi. İhtiyaçlarını faiz ödemeden karşılamak isteyen vatandaşlar kampanyaya yoğun ilgi gösterirken bankalarda yeni müşteri çekebilmek amacıyla rekabeti artırdı. Peki 0 faizli kredi veren bankalar hangisi? İşte faizsiz kredi için tüm soruların cevapları...

SON DAKİKA: Sıfır faizli kredi ile 75 bin TL fırsatı! İşte faizsiz kredi veren bankalar...

ŞUBESİZ ANINDA SIFIR FAİZLİ KREDİ

Faizsiz kredi kampanyaları için Aralık dönemi sürüyor. Yılın son günlerinde bankalar arasında yaşanan müşteri çekebilme yarışı rakamlara yansıdı. Güncellenen tarihler güncellenen rakamlar ile sıfır faizli kredi kampanyaları daha cazip hale geldi. Üstelik vatandaşların 0 faizli kredi kampanyalarından yararlanmak için şubeye gitmesine gerek yok. Şubeye gitmeden bankaların dijital uygulamaları üzerinden banka müşterisi olunabiliyor ve kredi başvurusu yapılabiliyor. Onaylanan krediler ise anında vatandaşların hesaplarına aktarılabiliyor.

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SON DAKİKA: Sıfır faizli kredi ile 75 bin TL fırsatı! İşte faizsiz kredi veren bankalar...

FİNDEKS NOTU DETAYI DİKKAT ÇEKİYOR!

Bankalar yeni müşteri çekebilmek amacıyla sundukları sıfır faizli kredi kampanyaları için bazı koşullar öne sürüyür. Bunlardan en önemlisi yeni müşteri olmak şartı olarak karşımıza çıkıyor. Dikkat çeken diğer bir detay ise Findeks kredi notu oluyor. Bazı bankalar faizsiz kredi avantajı sunabilmek için vatandaşlarda yüksek findeks kredi notu isteyebiliyor.

SON DAKİKA: Sıfır faizli kredi ile 75 bin TL fırsatı! İşte faizsiz kredi veren bankalar...

İŞTE FAİZSİZ KREDİ İMKANI SUNAN 9 BANKA

ENPARA

Yeni müşterilere özel 3 ay vadeli %0 faizli 10 bin TL kredi imkanı sunuyor.

SON DAKİKA: Sıfır faizli kredi ile 75 bin TL fırsatı! İşte faizsiz kredi veren bankalar...

ON DİJİTAL BANKACILIK

ON Dijital Bankacılık yeni müşterilerine %0 faizli 3 ay vadeli 15.000 TL ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor.

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