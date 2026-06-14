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SON DAKİKA | Sosyal medyadan ev satan yandı! Ticaret Bakanlığı, Instagram, Facebook ve WhatsApp’taki sahte ilanları radara aldı
Giriş Tarihi: 14.06.2026 08:06
Güncelleme Tarihi: 14.06.2026 08:11
SON DAKİKA | Sosyal medyadan ev satan yandı! Ticaret Bakanlığı, Instagram, Facebook ve WhatsApp’taki sahte ilanları radara aldı
Son dakika haberi: Sosyal medyada sahte konut ve taşıt ilanlarının vatandaşı mağdur etmesi üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Instagram, Facebook, WhatsApp'ı işleten META'ya ceza kesti.