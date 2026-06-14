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Giriş Tarihi: 14.06.2026 08:06 Güncelleme Tarihi: 14.06.2026 08:11

SON DAKİKA | Sosyal medyadan ev satan yandı! Ticaret Bakanlığı, Instagram, Facebook ve WhatsApp’taki sahte ilanları radara aldı

Son dakika haberi: Sosyal medyada sahte konut ve taşıt ilanlarının vatandaşı mağdur etmesi üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Instagram, Facebook, WhatsApp'ı işleten META'ya ceza kesti.

BARIŞ ŞİMŞEK
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SON DAKİKA | Sosyal medyadan ev satan yandı! Ticaret Bakanlığı, Instagram, Facebook ve WhatsApp’taki sahte ilanları radara aldı

Son dakika haberi: Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, EİDS üzerinden kimlik ve yetki doğrulaması yapılması tüm taşınmaz ve taşıt ilanları için zorunlu hale geldi.

SON DAKİKA | Sosyal medyadan ev satan yandı! Ticaret Bakanlığı, Instagram, Facebook ve WhatsApp’taki sahte ilanları radara aldı

İnternet ortamında faaliyet gösteren ilan platformları EİDS sistemine entegre edilirken, bu platformlarda yayınlanan ilanlarda kimlik ve yetki doğrulamalarının zorunlu şekilde yapılması gerekiyor.

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SON DAKİKA | Sosyal medyadan ev satan yandı! Ticaret Bakanlığı, Instagram, Facebook ve WhatsApp’taki sahte ilanları radara aldı

5 MİLYON TL CEZA

Söz konusu düzenleme Instagram, Facebook ve WhatsApp da dahil olmak üzere elektronik ortamda verilen tüm ilanları kapsarken, bu platformlarda yer alan tüm taşınmaz ve taşıt ilanları Ticaret Bakanlığı'nca takip ediliyor ve EİDS ile getirilen düzenlemelere aykırı şekilde yayınlanan ilanlar hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanıyor.

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SON DAKİKA | Sosyal medyadan ev satan yandı! Ticaret Bakanlığı, Instagram, Facebook ve WhatsApp’taki sahte ilanları radara aldı

Bu çerçevede Instagram, Facebook ve WhatsApp'ta EİDS'ye aykırı şekilde yayımlanan taşınmaz ve taşıt ilanları için söz konusu platformları işleten META Platforms İstanbul Bilişim Hizmetleri Limited Şirketine toplam 5 Milyon TL idari para cezası uygulandı.

SON DAKİKA | Sosyal medyadan ev satan yandı! Ticaret Bakanlığı, Instagram, Facebook ve WhatsApp’taki sahte ilanları radara aldı

Öte yandan, emlak/galeri işletmelerinin de idari yaptırımlarla karşılaşmamaları için bu platformlarda yalnızca EİDS doğrulaması yapılmış ilanlarının linkini paylaşmaları, bunun haricinde ilan mahiyetinde herhangi bir paylaşım yapmamaları gerektiği ifade edildi.

SON DAKİKA | Sosyal medyadan ev satan yandı! Ticaret Bakanlığı, Instagram, Facebook ve WhatsApp’taki sahte ilanları radara aldı

Açıklamada, "Öte yandan vatandaşlarımızın da gerçekte var olmayan taşınmaz/taşıtın pazarlanması, taşınmaz/taşıtın yetkili kişiler dışındaki kişilerce pazarlanması, kapora dolandırıcılığı gibi çeşitli dolandırıcılık vakalarıyla karşılaşmaması ve mağduriyetler yaşamaması adına sosyal medya ve sosyal iletişim uygulamalarında yer alan doğrulanmamış taşınmaz ve taşıt ilanlarına itibar etmemeleri gerekmektedir" denildi.

SON DAKİKA | Sosyal medyadan ev satan yandı! Ticaret Bakanlığı, Instagram, Facebook ve WhatsApp’taki sahte ilanları radara aldı

415 BİN SAHTE İLAN TEMİZLENDİ

Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Genel Başkanı Hakan Akçam ise ilan sitelerinde satılık konut ilanlarında yaşanan 415 bin 618 adetlik (yaklaşık yüzde 26) düşüşü, uzun zamandır piyasayı manipüle eden sahte ve yetkisiz ilanların tasfiyesi olarak nitelendirdi.

SON DAKİKA | Sosyal medyadan ev satan yandı! Ticaret Bakanlığı, Instagram, Facebook ve WhatsApp’taki sahte ilanları radara aldı

Sanal köpüğün ortadan kalktığını belirten Akçam, "İlan sitelerinden silinen 415 bini aşkın ilan, sektörümüzün yıllardır maruz kaldığı bilgi kirliliğinin bir göstergesiydi. Bugün yaşanan bu düşüş, piyasanın daha şeffaf, daha güvenilir ve gerçek verilere dayalı bir yapıya kavuştuğunun kanıtıdır" dedi.

#TİCARET BAKANLIĞI

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