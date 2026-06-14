SON DAKİKA | Sosyal medyadan ev satan yandı! Ticaret Bakanlığı, Instagram, Facebook ve WhatsApp’taki sahte ilanları radara aldı

5 MİLYON TL CEZA



Söz konusu düzenleme Instagram, Facebook ve WhatsApp da dahil olmak üzere elektronik ortamda verilen tüm ilanları kapsarken, bu platformlarda yer alan tüm taşınmaz ve taşıt ilanları Ticaret Bakanlığı'nca takip ediliyor ve EİDS ile getirilen düzenlemelere aykırı şekilde yayınlanan ilanlar hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanıyor.



