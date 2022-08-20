Giriş Tarihi: 20.08.2022 08:52
Güncelleme Tarihi: 20.08.2022
08:52
Son dakika: Tarım Kredi Kooperatif marketleri için yeni adım! Başkan Erdoğan talimatı verdi! 1000 market daha geliyor...
Son dakika haberine göre; piyasada zincir marketlerin oluşturduğu tekeli kırmak için harekete geçen hükümet, Tarım Kredi Kooperatif marketleri için yeni yol haritasını belirledi. Başkan Erdoğan'ın, 'Sayısı 2 bin 500'e çıkacak. Piyasayı biz balanse edeceğiz.' sözleri sonrası izlenecek yol haritasının ayrıntıları da ortayaçıktı. Bakkallar ve aile marketleri sisteme dahil edilecek. İşte son dakika haberinin detayları...