Giriş Tarihi: 06.09.2024 13:55
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024
14:18
SON DAKİKA: Tatiller uzuyor, esnek mesai geliyor! Yeni model ile iş yaşam dengesi kurulacak: Çalışanlar nefes alacak...
Son dakika haberi...Resmi gazetede yayımlanan Yeni Orta Vadeli Program daha öncede gündeme gelen esnek çalışma modelleri ve uzaktan çalışma modellerini gündemine aldı. Yapılacak yasal düzenlemeler ile çalışanların iş ve özel hayat dengesi kurulacak, nefes almaları sağlanacak. Yaşı ne olursa olsun çalışma hayatında kalmak isteyenlere uygun alanlar oluşturulacak.