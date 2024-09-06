Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA: Tatiller uzuyor, esnek mesai geliyor! Yeni model ile iş yaşam dengesi kurulacak: Çalışanlar nefes alacak...
Giriş Tarihi: 06.09.2024 13:55 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 14:18

SON DAKİKA: Tatiller uzuyor, esnek mesai geliyor! Yeni model ile iş yaşam dengesi kurulacak: Çalışanlar nefes alacak...

Son dakika haberi...Resmi gazetede yayımlanan Yeni Orta Vadeli Program daha öncede gündeme gelen esnek çalışma modelleri ve uzaktan çalışma modellerini gündemine aldı. Yapılacak yasal düzenlemeler ile çalışanların iş ve özel hayat dengesi kurulacak, nefes almaları sağlanacak. Yaşı ne olursa olsun çalışma hayatında kalmak isteyenlere uygun alanlar oluşturulacak.

FARUK ERDEM
SON DAKİKA: Tatiller uzuyor, esnek mesai geliyor! Yeni model ile iş yaşam dengesi kurulacak: Çalışanlar nefes alacak...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve ilgili 6 bakan tarafından kamuoyu ile paylaşılan Yeni Orta Vadeli Program'da (OVP) bir önceki programda olduğu gibi çalışma modellerinde değişiklikler yer aldı.

SON DAKİKA: Tatiller uzuyor, esnek mesai geliyor! Yeni model ile iş yaşam dengesi kurulacak: Çalışanlar nefes alacak...

"DAHA VERİMLİ BİR İŞ-YAŞAM DÖNEMİ BAŞLAYACAK"

Böylece pandemi döneminde gündemimize giren uzaktan çalışma, esnek çalışma gibi kavramlar yasal düzenlemelerle uygulamaya geçecek. Burada özellikle çalışanların verimliliğini artıracak, iş ve yaşam dengelerini sağlayacak biçimde düzenlemeler yapılacak. Böylece iş ile özel hayat arasında bir denge kurularak daha verimli bir iş-yaşam dönemi başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Tatiller uzuyor, esnek mesai geliyor! Yeni model ile iş yaşam dengesi kurulacak: Çalışanlar nefes alacak...

YENİ SEKTÖRLER GELİYOR

Yeni dönemin gelişmeleri ve teknolojik değişimlerle yeni meslekler oluşması bu yönde tedbirler almayı da gerektiriyor. bazı sektörler artık ortadan kalkarken geleceğin meslekleri ve çalışma biçimleri onların yerini alacak. Böylece yeni döneme uygun mesleki eğitim ve çalışma şekli ortaya çıkacak. Resmi Gazetede detaylı bir biçimde yayımlanan Orta Vadeli Program'da sektörel dönüşümlerle ilgili tedbirleri barındırıyor.

SON DAKİKA: Tatiller uzuyor, esnek mesai geliyor! Yeni model ile iş yaşam dengesi kurulacak: Çalışanlar nefes alacak...

NELER DEĞİŞECEK

  • Uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil çalışma modelleri doğrultusunda, işgücü piyasasının ihtiyaçları, kadın erkek fırsat eşitliği ve iş-özel yaşam dengesini gözeten düzenlemeler yapılacak. Böylece hem kamuda hem özel sektörde daha kısa süreli ya da esnek saatlerde çalışma imkanları getirilecek.
  • İş Kanununda sosyal taraflarla diyalog halinde yapılacak değişiklikler ve bu doğrultuda gerçekleştirilecek ikincil mevzuat çalışmaları ile işgücü piyasalarında güvenceli esneklik sağlanacak.
  • Yeşil ve dijital dönüşümün işgücü piyasalarına yansımaları analiz edilerek, uyum ve adil geçiş sürecine yönelik programlar hayata geçirilecektir.
SON DAKİKA: Tatiller uzuyor, esnek mesai geliyor! Yeni model ile iş yaşam dengesi kurulacak: Çalışanlar nefes alacak...

HER YAŞA UYGUN MESLEK

Öte yandan Orta Vadeli Program yeni çalışma şekillerini hayata geçirmeyi planlarken bireylerin her yaşta aktif kalabilecekleri tedbirleri de içeriyor. Böylece yaşı ne olursa olsun çalışmak isteyenlere uygun alanlar açılmış olacak. Program bu yeniliği şöyle ifade ediyor: Bireylerin istihdamda kalmalarının temin edilmesi ve sahip oldukları becerilerin günümüz ihtiyaçlarına uyarlanması için aktif yaşlanma yaklaşımını içerecek şekilde hayat boyu öğrenmeye katılım artırılacaktır. Hayat boyu öğrenmenin ekonomiye katkısının artırılmasına yönelik müfredat analizi ve mevzuat güncellemesi yapılacaktır."

SON DAKİKA