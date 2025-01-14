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Haberler Galeri SON DAKİKA! Ticaret Bakanlığı 2025'in yol haritasını yayımladı: İşte tüm denetim ve düzenlemeler
Giriş Tarihi: 14.01.2025 09:54 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 10:04

SON DAKİKA! Ticaret Bakanlığı 2025'in yol haritasını yayımladı: İşte tüm denetim ve düzenlemeler

Son dakika haberi: Ticaret Bakanlığı 2024 yılında yılında devreye aldığı 2025 yılında da devam edecek önlemleri ve cezaları tek tek sıraladı. Bakanlık, haksız fiyat değerlendirmesi, perakende ticaret, sebze-meyve ticareti, otomotiv sektörü, emlak sektörü ve elektronik ticaret ile ilgili yeni düzenlemeleri sosyal medya hesabından yayımladı.

SON DAKİKA! Ticaret Bakanlığı 2025’in yol haritasını yayımladı: İşte tüm denetim ve düzenlemeler

Ticaret Bakanlığı 2024 yılında haksız fiyatlar ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmek için attığı adımlara 2025 yılında da devam edecek. Bakanlığın sosyal medya hesabında yeni yılda devreye alınan düzenlemeler yeniden sıralandı. İşte perakende ticaretten emlak sektörüne kadar tüm gelişmeler...

SON DAKİKA! Ticaret Bakanlığı 2025’in yol haritasını yayımladı: İşte tüm denetim ve düzenlemeler

HAKSIZ FİYAT DEĞERLENDİRME

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklik ile cezaların etkinliğinin ile caydırıcılığının artırılması amacıyla fahiş fiyat artışı cezasının üst sınırı 1 milyon TL'ye ve stokçuluk cezasının üst sınırı ise 12 milyon TL'ye artırılmış; bir takvim yılında 3 defa stokçuluk cezası alanların iş yerlerinin 6 güne kadar kapatılması mümkün hale getirilmiştir. (29.05.2024 T. ve 32560 S. RG)

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SON DAKİKA! Ticaret Bakanlığı 2025’in yol haritasını yayımladı: İşte tüm denetim ve düzenlemeler

PERAKENDE TİCARET

6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik'te yapılan haksız ticari uygulamalar ve ödeme sürelerine yönelik değişiklikler yürürlüğe girmiştir. 250 m2'den fazla satış alanına sahip zincir mağaza şubelerinde glütensiz tatlı atıştırmalık, tuzlu atıştırmalık, un; 400 m2'den fazla satış alanına sahip şubelerde ise bahse konu ürünlere ilave olarak glütensiz ekmek, makarna gibi ürünlerinin satışa sunulmasına yönelik Glütensiz Gıda Ürünü Satış Yükümlülüğü Getirilmesine İlişkin Tebliğ yürürlüğe girmiştir.

SON DAKİKA! Ticaret Bakanlığı 2025’in yol haritasını yayımladı: İşte tüm denetim ve düzenlemeler

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından alınan kararlarla uyumlu bir uygulama oluşturmak üzere Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin ikinci fıkrasındaki cep telefonu satışları ile üçüncü fıkrasındaki taşıt satışları için uygulanan vade ve tutar sınırlamalarında güncelleme yapılarak yenilenmiş ürün kategorisinde yer alan ve fiyatı 25.000,00 Türk Lirası üzerinde olan cep telefonları ile sıfır ürün kategorisinde yer alan ve fiyatı 20.000,00 Türk Lirası üzerinde olan cep telefonları için 3 ay taksit yapılabilmesi imkânı getirilmiş ve taşıt satışlarında taksitlendirme aralıklarının nihai fatura değerleri; alt eşiği 400.000,00 Türk Lirası, üst eşiği ise 2.000.000,00 Türk Lirası olacak şekilde yükseltilmiştir.

SON DAKİKA! Ticaret Bakanlığı 2025’in yol haritasını yayımladı: İşte tüm denetim ve düzenlemeler

SEBZE VE MEYVE TİCARETİ

5957 sayılı Kanunda yapılan değişiklik ile kapalı pazar yerlerindeki satış yerlerinin sınırlı ayni hak yöntemi ile kiralama usulü kaldırılmıştır. (Kanun: 29.05.2024 T. ve 32560 S. RG; Yönetmelik: 19.07.2024 T. ve 32606 S. RG) Bakanlığımız genelgeleri ile sebze ve meyve ticaretine ilişkin düzenlemeler yapılarak üretici örgütü belgesi almak için aranan sebze ve meyve üreten ortak veya üye sayısı 50'den 25'e düşürülmüş; üreticiye ödenecek mal bedelinden, hamaliye ücreti ve benzeri bir kesinti yapılamayacağı, toptancı halinden mal satın alanların hamaliye hizmeti almaya veya bu hizmeti almadan ücret ödemeye zorlanamayacağı düzenlenmiştir.

5957 sayılı Kanun kapsamında 2025 yılında hal hakem heyetlerinde uygulanacak parasal sınır 887.009,71 TL olarak tespit edilmiştir. (19.12.2024 T. ve 32757 S. RG)

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