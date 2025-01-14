Giriş Tarihi: 14.01.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025
10:04
SON DAKİKA! Ticaret Bakanlığı 2025'in yol haritasını yayımladı: İşte tüm denetim ve düzenlemeler
Son dakika haberi: Ticaret Bakanlığı 2024 yılında yılında devreye aldığı 2025 yılında da devam edecek önlemleri ve cezaları tek tek sıraladı. Bakanlık, haksız fiyat değerlendirmesi, perakende ticaret, sebze-meyve ticareti, otomotiv sektörü, emlak sektörü ve elektronik ticaret ile ilgili yeni düzenlemeleri sosyal medya hesabından yayımladı.