Giriş Tarihi: 07.10.2024 09:23
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024
09:24
SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı marketlerde fahiş fiyat artışına geçit vermedi! Cezalar peş peşe yağdı
Son dakika haberi: Ticaret Bakanlığı marketlerde haksız fiyat artışına geçit vermedi. Bu kapsamda 2023 yılında 170 bin 207 işletme denetlendi. Denetlemeler sonucunda 48 bin 628 gerçek ve tüzel kişiye yaklaşık 1 milyar 498 milyon lira idari para cezası uygulandı. Bununla birlikte yılın ilk 9 ayında yapılan denetimler sonucunda ise denetlenen 340 bin 485 işletmeden 153 bin 63 işletmeye de 1 milyar 331 milyon lira idari para cezası uygulandı.