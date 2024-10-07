SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı marketlerde fahiş fiyat artışına geçit vermedi! Cezalar peş peşe yağdı

SON 21 AYDA BİNLERCE ŞİRKETE TOPLAMDA 10,3 MİLYAR TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Ticaret Bakanlığı marketlerde haksız fiyat artışına geçit vermedi. Bu kapsamda 2023 yılında 170 bin 207 işletme denetlendi. Denetlemeler sonucunda 48 bin 628 gerçek ve tüzel kişiye yaklaşık 1 milyar 498 milyon lira idari para cezası uygulandı. Bununla birlikte yılın ilk 9 ayında yapılan denetimler sonucunda denetlenen 340 bin 485 işletmeden 153 bin 63 işletmeye de 1 milyar 331 milyon lira idari para cezası uygulandı. Rekabet Kurulu denetimleri sonucunda ise 2023'te 166 firmaya 2,7 milyar lira; 2024'ün ilk 9 ayında da 147 firmaya 4 milyar 848 milyon lira idari para cezası uygulandı.