Giriş Tarihi: 19.11.2022 07:16
Güncelleme Tarihi: 19.11.2022
07:19
SON DAKİKA | Togg için kritik adım: 2023'te devreye girecek! 'ŞarjetTR' geliyor
Son dakika haberi... Mart 2023'te yollara çıkacak olan Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG için enerji altyapısı çalışmalarında da sona gelindi. TOGG yollara çıktığında enerjisini nereden alabileceğini gösterecek ŞarjetTR uygulaması EPDK tarafından geliştirildi. 1 Ocak 2023'te devreye girecek uygulama ile elektrikli araçla seyahat eden vatandaşlar güzergâhları boyunca yer alan şarj istasyonlarının konumlarını görebileceği gibi şarj istasyonlarının boş ve doluluk bilgisine erişme ve randevu alma gibi seçeneklere de erişebilecek.