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Haberler Galeri SON DAKİKA | Togg için kritik adım: 2023'te devreye girecek! 'ŞarjetTR' geliyor
Giriş Tarihi: 19.11.2022 07:16 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022 07:19

SON DAKİKA | Togg için kritik adım: 2023'te devreye girecek! 'ŞarjetTR' geliyor

Son dakika haberi... Mart 2023'te yollara çıkacak olan Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG için enerji altyapısı çalışmalarında da sona gelindi. TOGG yollara çıktığında enerjisini nereden alabileceğini gösterecek ŞarjetTR uygulaması EPDK tarafından geliştirildi. 1 Ocak 2023'te devreye girecek uygulama ile elektrikli araçla seyahat eden vatandaşlar güzergâhları boyunca yer alan şarj istasyonlarının konumlarını görebileceği gibi şarj istasyonlarının boş ve doluluk bilgisine erişme ve randevu alma gibi seçeneklere de erişebilecek.

BARIŞ ŞİMŞEK
SON DAKİKA | Togg için kritik adım: 2023’te devreye girecek! ’ŞarjetTR’ geliyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) uzun bir süre önce elektrikli şarj istasyonlarına ilişkin çalışmalarına başlarken, ilgili kurum ve sektör temsilcileri ile de görüşerek diğer ülke uygulamalarının birçoğunu inceledi.

SON DAKİKA | Togg için kritik adım: 2023’te devreye girecek! ’ŞarjetTR’ geliyor

Elektrikli araçlar için şarj istasyonlarının kurulması, şarj altyapısının gelişmesi ve tüm ülkeyi kapsayacak bütüncül bir şarj ağının oluşması amacıyla "Şarj Hizmeti Yönetmeliği" ve diğer ikincil düzenlemeleri hazırlayan kurum, yapılan düzenlemelerle elektrikli araç sahiplerinin kaliteli ve sürekli şarj hizmeti alması için çalışmalarını hızlandırdı.

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SON DAKİKA | Togg için kritik adım: 2023’te devreye girecek! ’ŞarjetTR’ geliyor

Uygulama ile vatandaşlara yavaş ve hızlı şarj seçenekleri de sunulacak. Hızlı şarj, daha pahalı olacağı için vatandaşlar 1 saatlik molalarında yavaş şarjı kullanarak seyahat maliyetini düşürebilecek.


SON DAKİKA | Togg için kritik adım: 2023’te devreye girecek! ’ŞarjetTR’ geliyor

FİYAT İNDİRİMİ OLABİLİR
Şarj için ücret tarifesi ise serbest piyasaya dayalı olarak belirlenecek ve daha sonra duyurulacak. Ayrıca büyük şarj istasyonlarının sabit müşterilerini koruyabilmeleri için fiyatlarda indirim uygulayabilmelerine olanak tanınacak.

SON DAKİKA | Togg için kritik adım: 2023’te devreye girecek! ’ŞarjetTR’ geliyor

Örneğin her zaman aynı şarj istasyonu ağını kullanan bir vatandaşa ya da Taşıt Tanıma Sistemi ile elektrik alan bir vatandaşa söz konusu istasyon normal vatandaşa uyguladığı fiyat tarifesinden en fazla yüzde 25 indirimli elektrik satabilecek.

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