Giriş Tarihi: 25.10.2025 08:20
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 08:21
SON DAKİKA | TOKİ projesiyle ev fiyatları ne kadar olacak? İşte İstanbul ve Anadolu için ödeme planları!
Son dakika haberi... Hükümet 'Yüzyılın Konut Projesi'ne start verdi. Milyonlarca vatandaşı yuva sahibi yapacak dev konut hamlesi başladı. Bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konutu TOKİ eliyle inşa eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesinde edindiği inşa tecrübesini, tüm ülkeyi kapsayan yeni bir konut seferberliğine dönüştürüyor. Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut adımı ile en az 2 milyon kişi sağlam, güvenli, modern konutlara uygun fiyatlarla kavuşacak.