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Haberler Galeri SON DAKİKA: TOKİ sonuçları 221.660 konut için belli oldu! TOKİ İstanbul kura çekimi için sıra Arnavutköy Başakşehir Esenler'de
Giriş Tarihi: 01.04.2023 08:54 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023 09:25

SON DAKİKA: TOKİ sonuçları 221.660 konut için belli oldu! TOKİ İstanbul kura çekimi için sıra Arnavutköy Başakşehir Esenler'de

Son dakika TOKİ haberleri…TOKİ İstanbul kura çekimi bugün Arnavutköy Başakşehir Esenler ilçeleri için kaldığı yerden devam ediyor. "İlk Evim İlk İşyerim" projesinin son kuraları, TOKİ Arnavutköy Başakşehir Esenler kura çekilişi 19 gün sürecek. 19 Nisan'da son bulacak TOKİ İstanbul kura çekimi ile 50 bin konutun hak sahibi belirlenerek 81 ilde yükselecek 250 bin sosyal konutun tüm hak sahipleri de belli olmuş olacak. Son kuraların tamamlanmasıyla TOKİ sonuçları noter onayından geçerek e-Devlet'e işlenecek. İşte TOKİ Arnavutköy Başakşehir Esenler kura çekimi detaylarıyla TOKİ kura sonuçları isim listesi ve TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı...

SON DAKİKA: TOKİ sonuçları 221.660 konut için belli oldu! TOKİ İstanbul kura çekimi için sıra Arnavutköy Başakşehir Esenler’de

Son dakika haberi…TOKİ İstanbul kura çekimi son etabı bugün başlıyor. TOKİ İstanbul kura çekimi TOKİ Arnavutköy Başakşehir Esenler kura çekimi ile 28.340 hak sahibi belirlenecek. TOKİ İstanbul kura çekilişi 16 Mart tarihinde Anadolu yakasında TOKİ Tuzla kura çekimi ile başlayarak dün çekilen TOKİ Çatalca kura çekimi ve TOKİ Silivri kura çekimi ile Avrupa yakasına geçti. Şimdiye kadar 221 bin 660 konutun hak sahibini belirleyen kuraların sonuçları noter onayından geçtikten sonra e-Devlet sorgulama ekranına yansıdı.

SON DAKİKA: TOKİ sonuçları 221.660 konut için belli oldu! TOKİ İstanbul kura çekimi için sıra Arnavutköy Başakşehir Esenler’de

TOKİ ARNAVUTKÖY BAŞAKŞEHİR ESENLER KURA ÇEKİMİ BUGÜN BAŞLIYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinesi ile TOKİ Başkanlığı tarafından başlatılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İşyerim" Projesi kapsamında bugün 28 bin 340 konutun TOKİ İstanbul kura çekimi, Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ilçeleri için başlıyor.

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SON DAKİKA: TOKİ sonuçları 221.660 konut için belli oldu! TOKİ İstanbul kura çekimi için sıra Arnavutköy Başakşehir Esenler’de

TOKİ ARNAVUTKÖY BAŞAKŞEHİR ESENLER KURA ÇEKİLİŞİ CANLI

Dün Avrupa Yakası'na geçen TOKİ İstanbul kura çekimi, Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde inşa edilecek 28.340 konutun hak sahibini belirlemek için bugün saat 10.00'da Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda gerçekleşecek. Eş zamanlı olarak TOKİ TV'de ve TOKİ resmi Youtube hesabında canlı olarak yayınlanacak.

SON DAKİKA: TOKİ sonuçları 221.660 konut için belli oldu! TOKİ İstanbul kura çekimi için sıra Arnavutköy Başakşehir Esenler’de

TOKİ ÇATALCA KURA SONUÇLARI

Çatalca ilçesinde yapılacak 540 konutun hak sahibini belirlemek için gerçekleştiren TOKİ Çatalca kura çekimi için de toplamda 81 bin 963 adet başvuru alındı. Şehit ailelerinden 32 başvuru bulunmakta olup kontenjan gereği 27 hak sahibi, engelli vatandaşlardan 3 bin 110 başvuru bulunmakta olup 27 hak sahibi, emekli vatandaşlardan 7 bin 455 başvuru bulunmakta olup 108 hak sahibi, genç vatandaşlardan 32 bin 644 başvuru bulunmakta olup 108 hak sahibi, diğer vatandaşlardan 38 bin 722 başvuru bulunmakta olup 270 hak sahibi belirlendi. Asil hak sahipleri belirlendikten sonra 27 yedek çekimi de yapıldı. TOKİ Çatalca kura sonuçları da e-Devlet üzerinden yayımlandı.

SON DAKİKA: TOKİ sonuçları 221.660 konut için belli oldu! TOKİ İstanbul kura çekimi için sıra Arnavutköy Başakşehir Esenler’de

TOKİ SİLİVRİ KURA SONUÇLARI

Dün İstanbul Silivri Selimpaşa ilçesinde yapılacak 200 konutun hak sahibini ve 10 adet yedek belirlemek için gerçekleştirilen TOKİ Silivri kura çekimi için toplam 98 bin 979 adet başvuru alındı. Çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ Silivri kura sonuçları e-Devlet üzerinden yayımlandı.

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