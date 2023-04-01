SON DAKİKA: TOKİ sonuçları 221.660 konut için belli oldu! TOKİ İstanbul kura çekimi için sıra Arnavutköy Başakşehir Esenler’de

TOKİ ÇATALCA KURA SONUÇLARI

Çatalca ilçesinde yapılacak 540 konutun hak sahibini belirlemek için gerçekleştiren TOKİ Çatalca kura çekimi için de toplamda 81 bin 963 adet başvuru alındı. Şehit ailelerinden 32 başvuru bulunmakta olup kontenjan gereği 27 hak sahibi, engelli vatandaşlardan 3 bin 110 başvuru bulunmakta olup 27 hak sahibi, emekli vatandaşlardan 7 bin 455 başvuru bulunmakta olup 108 hak sahibi, genç vatandaşlardan 32 bin 644 başvuru bulunmakta olup 108 hak sahibi, diğer vatandaşlardan 38 bin 722 başvuru bulunmakta olup 270 hak sahibi belirlendi. Asil hak sahipleri belirlendikten sonra 27 yedek çekimi de yapıldı. TOKİ Çatalca kura sonuçları da e-Devlet üzerinden yayımlandı.