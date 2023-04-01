SON DAKİKA: TOKİ sonuçları 221.660 konut için belli oldu! TOKİ İstanbul kura çekimi için sıra Arnavutköy Başakşehir Esenler’de

Son dakika TOKİ haberleri…TOKİ İstanbul kura çekimi bugün Arnavutköy Başakşehir Esenler ilçeleri için kaldığı yerden devam ediyor. "İlk Evim İlk İşyerim" projesinin son kuraları, TOKİ Arnavutköy Başakşehir Esenler kura çekilişi 19 gün sürecek. 19 Nisan'da son bulacak TOKİ İstanbul kura çekimi ile 50 bin konutun hak sahibi belirlenerek 81 ilde yükselecek 250 bin sosyal konutun tüm hak sahipleri de belli olmuş olacak. Son kuraların tamamlanmasıyla TOKİ sonuçları noter onayından geçerek e-Devlet'e işlenecek. İşte TOKİ Arnavutköy Başakşehir Esenler kura çekimi detaylarıyla TOKİ kura sonuçları isim listesi ve TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı...