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Haberler Galeri SON DAKİKA! TOKİ'den 44 ilde 552 arsa satışı: Peşinat ve vade şartları belli oldu: İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 04.04.2025 10:13 Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 10:13

SON DAKİKA! TOKİ'den 44 ilde 552 arsa satışı: Peşinat ve vade şartları belli oldu: İşte tüm detaylar...

TOKİ'den arsa almak isteyenler için tüm detaylar belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu 44 ilde bulunan çeşitli özelliklerdeki 552 arsayı açık artırmayla satışa çıkardı. Peşinat ve vade şartları için açıklama yapıldı.

SON DAKİKA! TOKİ’den 44 ilde 552 arsa satışı: Peşinat ve vade şartları belli oldu: İşte tüm detaylar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 44 ilde bulunan çeşitli özelliklerdeki 552 arsayı açık artırmayla satışa çıkardı. Alıcılar, konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vadeyle sahip olabilecek. Arsaların peşin alımlarında yüzde 15 indirim uygulanacak

SON DAKİKA! TOKİ’den 44 ilde 552 arsa satışı: Peşinat ve vade şartları belli oldu: İşte tüm detaylar...

TOKİ'DEN 522 ARSA SATIŞI

TOKİ'den alınan bilgiye göre, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van ve Yalova'da bulunan, toplam muhammen bedeli 19 milyar 443 milyon 803 bin 12 lira olan yaklaşık 3 milyon 976 bin 625 metrekare büyüklüğündeki 552 arsa satılacak.

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SON DAKİKA! TOKİ’den 44 ilde 552 arsa satışı: Peşinat ve vade şartları belli oldu: İşte tüm detaylar...

AÇIK ARTIRMA TARİH VE SAATİ BELLİ OLDU

Açık artırma, 16 Nisan Çarşamba 10.30 ve 17 Nisan Perşembe 10.30 saatlerinde iki ayrı oturum halinde Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul hizmet binasında gerçekleştirilecek. İstekliler, "www.emlakmuzayede.com.tr" adresi üzerinden teklif verebilecek. Satışa sunulan arsalar arasında Adana Çukurova'da özel sağlık tesisi, Ankara Etimesgut'ta konut, özel sağlık tesisi, Yenimahalle'de küçük sanayi, Antalya'da turizm-ticaret, Aydın Didim'de turizm tercihli konut, İstanbul Başakşehir'de konut, ticaret ile İzmir Aliağa'da sanayi ve depolama alanları yer alıyor.

SON DAKİKA! TOKİ’den 44 ilde 552 arsa satışı: Peşinat ve vade şartları belli oldu: İşte tüm detaylar...

PEŞİN ALIMA YÜZDE 15 İNDİRİM

Alıcılar, konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vadeyle sahip olabilecek. Ayrıca, arsaların peşin alımlarında yüzde 15 indirim uygulanacak.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ve "(212) 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.