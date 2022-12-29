Son dakika | Türkiye’de tarihi emeklilik reformu! İşte EYT’de şart, hizmet dökümü ve yaş detayları

Son dakika EYT haberler: Türkiye'nin kanayan yarası emeklilikte yaşa takılanlar sorununa köklü neşter vuruldu. EYT problemini gündemden kaldıracak tarihi reformla hizmet ve prim ödeme gün sayısını dolduran ancak yaş haddi için bekleyen yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaş emekli olacak. Böylece, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan kadınlar 20, erkekler ise 25 yıl fiili hizmet süresini ve 5000 prim günü sayısını tamamlamış olmaları kaydıyla emekli aylığına hak kazanacak. Örneğin, 1999 yılında 18 yaşında işe başlayan ve 20 yıl kesintisiz prim ödeyen bir kadın çalışan 38 yaşında, erkek çalışan da 25 yıllık sürenin sonunda 43 yaşında emekli dilekçesini verebilecek. Ancak, bu kapsamda bulunanların sayısının sınırlı olduğu, EYT ortalamasının 49,9 yaş olduğu hesaplandı.



