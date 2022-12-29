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Haberler Galeri Son dakika | Türkiye'de tarihi emeklilik reformu! İşte EYT'de şart, hizmet dökümü ve yaş detayları
Giriş Tarihi: 29.12.2022 07:23 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 07:23

Son dakika | Türkiye'de tarihi emeklilik reformu! İşte EYT'de şart, hizmet dökümü ve yaş detayları

Son dakika EYT haberleri: Yıllardır gündemde olan EYT sorunu kökten çözüldü. Tarihi emeklilik reformunu açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, EYT'de yaş sınırı olmadığının müjdesini verdi. Buna göre, 1999 öncesi sigortalı olan kadınlar 20, erkekler ise 25 yılı doldurmuş ve 5.000 prim günü tamamlamışsa emekli olacak. İşte EYT'de şartlar, yaş ve hizmet dökümü ayrıntıları...

HAZAL ATEŞ
Son dakika | Türkiye’de tarihi emeklilik reformu! İşte EYT’de şart, hizmet dökümü ve yaş detayları

Son dakika EYT haberler: Türkiye'nin kanayan yarası emeklilikte yaşa takılanlar sorununa köklü neşter vuruldu. EYT problemini gündemden kaldıracak tarihi reformla hizmet ve prim ödeme gün sayısını dolduran ancak yaş haddi için bekleyen yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaş emekli olacak. Böylece, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan kadınlar 20, erkekler ise 25 yıl fiili hizmet süresini ve 5000 prim günü sayısını tamamlamış olmaları kaydıyla emekli aylığına hak kazanacak. Örneğin, 1999 yılında 18 yaşında işe başlayan ve 20 yıl kesintisiz prim ödeyen bir kadın çalışan 38 yaşında, erkek çalışan da 25 yıllık sürenin sonunda 43 yaşında emekli dilekçesini verebilecek. Ancak, bu kapsamda bulunanların sayısının sınırlı olduğu, EYT ortalamasının 49,9 yaş olduğu hesaplandı.

Son dakika | Türkiye’de tarihi emeklilik reformu! İşte EYT’de şart, hizmet dökümü ve yaş detayları

YAŞ SINIRI YOK, KADINDA 20, ERKEKTE 25 YIL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile yaptığı EYT toplantısının ardından milyonların beklediği müjdeli haberi duyurdu. Toplantıda Bakan Nebati, EYT düzenlemesinin bütçe maliyetini anlatırken, Bakan Bilgin de, yaş seçeneklerini de içeren formüllere ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Bu sorunu kökten çözüp, masadan kaldıralım" mesajı vererek yaş sınırı tartışmalarına noktayı koydu.

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Son dakika | Türkiye’de tarihi emeklilik reformu! İşte EYT’de şart, hizmet dökümü ve yaş detayları

YASA TEKLİFİ MECLİS'E GELİYOR

Bugüne kadar başlangıç tarihi olarak ifade edilen 8 Eylül 1999, 5000 prim günü, kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl şartı değişmedi, kısmi emeklilik yolu da açık tutuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından AK Parti grubu EYT yasa teklifini Meclis'e sunulacak. Yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte yeni yılda yüzbinlerce çalışana emeklilik yolu açılacak.


Son dakika | Türkiye’de tarihi emeklilik reformu! İşte EYT’de şart, hizmet dökümü ve yaş detayları

EYT YASASI KİMLERİ KAPSAYACAK?

Emeklilik sigortası girişi 8 Eylül 1999 tarihinden önce olan kişiler EYT kapsamında yer alacak.
Bu tarihte çıkan yasa sonrasında emeklilik için 58'e kadar uzatılan yaş şartı getirilmişti. EYT düzenlemesiyle 5000 prim günüyle, kadınlar 20, erkekler de 25 yıl sigortalılık süresiyle emekliliğe hak kazanacak. Emeklilik için hiçbir şekilde yaş sınırı söz konusu olmayacak. Prim günü ya da sigortalılık süresi eksik olan çalışanlar, bu eksikliklerini tamamladıktan sonra emekli olmak için başvurabilecek. Primini doldurup sigortalılık süresini doldurmayanların beklemesi gerekecek.

Son dakika | Türkiye’de tarihi emeklilik reformu! İşte EYT’de şart, hizmet dökümü ve yaş detayları

SİGORTA KOLU, KIDEM AYIRIMI YOK

EYT'de SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı'nı içeren sigorta kolları ayırımı söz konusu olmayacak.
Emeklilikte yaşa takılanlar mevcut sisteme göre kıdem tazminatı alacak. Emekli olan çalışanlar son işyerindeki çalışma süresi için kıdem tazminatı alacak. Her bir çalışma yılı için 30 günlük (brüt) ücreti tutarında kıdem tazminatı verilecek.

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