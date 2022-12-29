Giriş Tarihi: 29.12.2022 07:23
Güncelleme Tarihi: 29.12.2022
07:23
Son dakika | Türkiye'de tarihi emeklilik reformu! İşte EYT'de şart, hizmet dökümü ve yaş detayları
Son dakika EYT haberleri: Yıllardır gündemde olan EYT sorunu kökten çözüldü. Tarihi emeklilik reformunu açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, EYT'de yaş sınırı olmadığının müjdesini verdi. Buna göre, 1999 öncesi sigortalı olan kadınlar 20, erkekler ise 25 yılı doldurmuş ve 5.000 prim günü tamamlamışsa emekli olacak. İşte EYT'de şartlar, yaş ve hizmet dökümü ayrıntıları...