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Haberler Galeri SON DAKİKA: TÜRKSAT 6A'nın uzaya fırlatılış tarihi belli oldu
Giriş Tarihi: 28.06.2024 10:10 Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 11:44

SON DAKİKA: TÜRKSAT 6A'nın uzaya fırlatılış tarihi belli oldu

Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli ve milli imkanlarla üretilen TÜRKSAT 6A Uydusu'nun fırlatılma tarihini açıkladı. Bakan Uraloğlu, "TÜRKSAT 6A Uydumuzu Türkiye saatiyle 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.20'de SpaceX'in Falcon 9 Roketi ile Amerika'nın Florida eyaletinden yörüngesine göndereceğiz" dedi. Türkiye'nin kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olacağını vurgulayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Uzaydaki bağımsızlığımızı ve teknolojik gücümüzü tüm dünyaya gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: TÜRKSAT 6A’nın uzaya fırlatılış tarihi belli oldu

Son dakika haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türksat 6A uydumuzu Türkiye saatiyle 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.20'de yörüngesine göndereceğiz." dedi.

SON DAKİKA: TÜRKSAT 6A’nın uzaya fırlatılış tarihi belli oldu

UZAY PLANI İŞLİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın'nın Türkiye saati ile 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece Türkiye saatiyle 00:20'de SpaceX firmasının ABD-Florida'da bulunan Cape Canaveral'daki fırlatma merkezinden Falcon 9 roketi ile uzaya gönderileceğini bildirdi. Uraloğlu, "Yerli ve milli olarak üretilen Türksat 6A uydumuz başarıyla uzaya gönderilmesinin ardından uydumuzun istasyonlar aracılığıyla tüm yörünge ve alt sistem kontrolleri gerçekleştirilecek ve ardından 42 derece Doğu boylamındaki yörüngesine doğru uzay yolculuğu başlayacak" dedi.

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SON DAKİKA: TÜRKSAT 6A’nın uzaya fırlatılış tarihi belli oldu

"YÖRÜNGE TESTLERİ 1 AY SÜRECEK"

Bakan Uraloğlu, uydunun roketten ayrılması sonrasında da SpaceX'in tüm süreci kontrol altında tutacağını belirterek "Fırlatma sürecin başarılı şekilde tamamlanması ve uydunun roketten ayrılması sonrasında yaklaşık 70'inci dakikada da Türksat 6A uydumuzdan ilk sinyalin alınmasını bekliyoruz. Uydunun ayrılma anından sonra sinyalin alınması ile fırlatmanın ve ayrılmanın başarılı gerçekleştiğini söyleyebileceğiz. Bu nedenle bu ilk sinyalin alınması büyük önem taşıyor" dedi.

SON DAKİKA: TÜRKSAT 6A’nın uzaya fırlatılış tarihi belli oldu

Fırlatmanın ardından Türksat 6A'nın kimyasal itki sistemi ile yola çıkacağını belirten Uraloğlu, "Uydumuzun istasyonlar aracılığıyla tüm yörünge ve alt sistem kontrolleri gerçekleştirilecek ve ardından 42 derece Doğu boylamındaki yörüngesine doğru uzay yolculuğu başlayacak. Yolculuğun tamamlanmasının ardından uydumuzun yörünge testlerine başlaması planlanıyor. Yörüngeye ulaşmasına müteakip en az 1 ay sürecek testlerin ardından da Türksat tarafından yörüngede teslim alınarak Türksat 6A uydusunun faaliyete geçmesini planlıyoruz" diye konuştu.

SON DAKİKA: TÜRKSAT 6A’nın uzaya fırlatılış tarihi belli oldu

"35 BİN 786 KİLOMETRE UZAKLIKTA KONUMLANACAK"

Uraloğlu, mevcut uyduların yedekliliğini sağlayacak Türksat 6A'nın Türkeye'nin uydu kapasitesini de önemli ölçüde artıracağını kaydederek Türksat 6A'nın bir aylık yolculuğunun ardından Dünya'dan 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacağını kaydetti. Türksat 6A'nın 8.4 kilovat güce sahip olduğunu anlatan Uraloğlu, "Türksat 6A uydusu bir yer sabit haberleşme uydusu olarak; TV yayıncılığı başta olmak üzere haberleşme hizmetleri ve geniş bir kapsama alanında ülkemizin uydu haberleşme ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Ayrıca mevcut uyduların hizmet vermediği Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya da kapsama alanına girecek. Türksat, 6 aktif haberleşme uydusu ile dünyanın önde gelen uydu operatörleri arasında yerini sağlamlaştıracak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türksat 6A, 10 gün sonra uzaya fırlatılacak. Uzaydaki bağımsızlığımızı ve teknolojik gücümüzü tüm dünyaya gösteriyoruz." dedi.

SON DAKİKA