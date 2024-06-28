Giriş Tarihi: 28.06.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024
11:44
SON DAKİKA: TÜRKSAT 6A'nın uzaya fırlatılış tarihi belli oldu
Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli ve milli imkanlarla üretilen TÜRKSAT 6A Uydusu'nun fırlatılma tarihini açıkladı. Bakan Uraloğlu, "TÜRKSAT 6A Uydumuzu Türkiye saatiyle 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.20'de SpaceX'in Falcon 9 Roketi ile Amerika'nın Florida eyaletinden yörüngesine göndereceğiz" dedi. Türkiye'nin kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olacağını vurgulayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Uzaydaki bağımsızlığımızı ve teknolojik gücümüzü tüm dünyaya gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.