Son dakika: Ucuz konutta gençlere özel fırsat! Öğrenciler de başvurabilecek

EVLERİN METREKARESİ NE OLACAK?

Bakan Kurum, vatandaşın en çok merak ettiği konulardaki soruları da yanıtladı. Kurum'un verdiği bilgiye göre, 2+1 evler 75-85 metrekare, 3+1 evler ise 105 metrekare olacak. Konut bedelleri illere göre farklılık gösterse de, 2+1 dairede en yüksek fiyat 770 bin TL, 3+1 dairede ise 950 bin TL olacak. Bakan Kurum, 3+1 dairelerde en yüksek taksit rakamının da 3.500 TL'yi geçmeyeceğini söyledi.



