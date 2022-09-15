Giriş Tarihi: 15.09.2022 06:42
Güncelleme Tarihi: 15.09.2022
06:44
Son dakika: Ucuz konutta gençlere özel fırsat! Öğrenciler de başvurabilecek
Son dakika haberi: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesiyle gençlere de çok önemli bir fırsat kapısı aralandı. Ucuz konutların 50 bini gençler için ayrılıyor. Gençlerin başvurularında evdeki anne-babanın gelir limitine bakılmayacak. Yani 16-18 bin lira sınırına takılmadan nüfusa kayıtlı oldukları ilde ya da ikametgâhlarının olduğu yerde ev alma şansına kavuşacaklar.