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Haberler Galeri Son dakika: Ucuz konutta gençlere özel fırsat! Öğrenciler de başvurabilecek
Giriş Tarihi: 15.09.2022 06:42 Güncelleme Tarihi: 15.09.2022 06:44

Son dakika: Ucuz konutta gençlere özel fırsat! Öğrenciler de başvurabilecek

Son dakika haberi: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesiyle gençlere de çok önemli bir fırsat kapısı aralandı. Ucuz konutların 50 bini gençler için ayrılıyor. Gençlerin başvurularında evdeki anne-babanın gelir limitine bakılmayacak. Yani 16-18 bin lira sınırına takılmadan nüfusa kayıtlı oldukları ilde ya da ikametgâhlarının olduğu yerde ev alma şansına kavuşacaklar.

Dilek GÜNGÖR
Son dakika: Ucuz konutta gençlere özel fırsat! Öğrenciler de başvurabilecek

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesiyle gençlere de önemli bir fırsat kapısı aralanıyor. Ucuz konutların 50 bini gençlere ayrıldı. Gençlerin başvurularında evdeki anne-babanın gelir limitine bakılmayacak. Yani İstanbul'da hane halkı geliri 18 bin, Anadolu'da 16 bin olan sınıra takılmadan nüfusa kayıtlı oldukları ilde ya da ikametgâhlarının olduğu yerde ev alma şansına kavuşacaklar.

Son dakika: Ucuz konutta gençlere özel fırsat! Öğrenciler de başvurabilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Gençlerimiz bu projeyle ilk defa özel konut hakkına sahip olacaklar. Eylül 1992 tarihinden sonra doğan genç kardeşlerimiz, onlara ayrılan kontenjan üzerinden müracaat edebilecek" dedi.

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Son dakika: Ucuz konutta gençlere özel fırsat! Öğrenciler de başvurabilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği sosyal konut hamlesinin detaylarını anlatmak için dün Bakan Kurum, gazetecilerle sohbet toplantısı düzenledi. 2-2.5 aydır yoğun bir şekilde projeye çalıştıklarını anlatan Kurum, konut hamlesiyle dünden itibaren telefonlarının susmadığını, vatandaşlardan büyük bir teveccüh gördüklerini söyledi. Kurum, devletin 900 milyar lirayı bulacak konut, arsa ve işyeri yatırımlarında 422 milyar liralık sübvansiyon sağladığını da açıkladı.

Son dakika: Ucuz konutta gençlere özel fırsat! Öğrenciler de başvurabilecek

EVLERİN METREKARESİ NE OLACAK?
Bakan Kurum, vatandaşın en çok merak ettiği konulardaki soruları da yanıtladı. Kurum'un verdiği bilgiye göre, 2+1 evler 75-85 metrekare, 3+1 evler ise 105 metrekare olacak. Konut bedelleri illere göre farklılık gösterse de, 2+1 dairede en yüksek fiyat 770 bin TL, 3+1 dairede ise 950 bin TL olacak. Bakan Kurum, 3+1 dairelerde en yüksek taksit rakamının da 3.500 TL'yi geçmeyeceğini söyledi.

Son dakika: Ucuz konutta gençlere özel fırsat! Öğrenciler de başvurabilecek

Şırnak ile İstanbul arasında konut maliyetleri açısından pek fark olmadığını vurgulayan Kurum, "Şehirler arasında öyle fiyatlar çok oynamıyor. En fazla yüzde 5-10 fark eder. Şırnak'ta 2+1 konut fiyatı 608 bin TL, İstanbul'da bu rakam 679 bin TL" dedi.

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