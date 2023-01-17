Son dakika: Yasadaki bu detaya dikkat! EYT kapısını aralıyor: İşte 6 soruda merak edilen soruların yanıtları...

Son dakika haberleri: İş Kanunu'ndaki bazı kritik detaylar Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için emeklilik kapısı açabiliyor. Primi yatırılmayanlar için 3 başlıkta dava açma seçeneği var. Buna göre, 8 Eylül 1999'a kadar girişi olup ancak primi yatırılmayanlar için dava kapısı açık.