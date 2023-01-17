Giriş Tarihi: 17.01.2023 06:21
Güncelleme Tarihi: 17.01.2023
07:02
Son dakika: Yasadaki bu detaya dikkat! EYT kapısını aralıyor: İşte 6 soruda merak edilen soruların yanıtları...
Son dakika haberleri: Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için geri sayım sürerken, İş Kanunu'ndaki bazı detaylar emeklilik kapısını açabiliyor. Sigortasız çalışan herkes hizmet tespit davası açabilir. Dava iki ayda sonuçlanır. Emekli aylığı bağlanmasını sağlayacak bazı kritik detaylara yönelik merak edilen soruların yanıtları şöyle...