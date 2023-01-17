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Haberler Galeri Son dakika: Yasadaki bu detaya dikkat! EYT kapısını aralıyor: İşte 6 soruda merak edilen soruların yanıtları...
Giriş Tarihi: 17.01.2023 06:21 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 07:02

Son dakika: Yasadaki bu detaya dikkat! EYT kapısını aralıyor: İşte 6 soruda merak edilen soruların yanıtları...

Son dakika haberleri: Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için geri sayım sürerken, İş Kanunu'ndaki bazı detaylar emeklilik kapısını açabiliyor. Sigortasız çalışan herkes hizmet tespit davası açabilir. Dava iki ayda sonuçlanır. Emekli aylığı bağlanmasını sağlayacak bazı kritik detaylara yönelik merak edilen soruların yanıtları şöyle...

HAZAL ATEŞ
Son dakika: Yasadaki bu detaya dikkat! EYT kapısını aralıyor: İşte 6 soruda merak edilen soruların yanıtları...

Son dakika haberleri: İş Kanunu'ndaki bazı kritik detaylar Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için emeklilik kapısı açabiliyor. Primi yatırılmayanlar için 3 başlıkta dava açma seçeneği var. Buna göre, 8 Eylül 1999'a kadar girişi olup ancak primi yatırılmayanlar için dava kapısı açık.

Son dakika: Yasadaki bu detaya dikkat! EYT kapısını aralıyor: İşte 6 soruda merak edilen soruların yanıtları...

İşe giriş tarihi, "çırak, stajyer" olunmadığı halde bu statü ile gösterildiyse ya da Eylül 1999'dan önce işe başlanmasına karşın 2000'den sonra sigorta girişi yapıldıysa zaman aşımı süresi işlemez, dava açılabilir.

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Son dakika: Yasadaki bu detaya dikkat! EYT kapısını aralıyor: İşte 6 soruda merak edilen soruların yanıtları...

Çalışılan işyerinde en az bir sigortalı çalışanın şahitliği ile dava kazanılabilir. Hizmet tespit davaları yaklaşık 2 ayda sonuçlandırılır. Hak düşürücü süre sigorta yapılıp primlerin yatırılmadığı ya da müfettiş incelemesi ile belgelendirilen durumlarda işlemez.

Son dakika: Yasadaki bu detaya dikkat! EYT kapısını aralıyor: İşte 6 soruda merak edilen soruların yanıtları...

Bunlara ilaveten bir de önce sigortasız çalıştırıldığı işyerinde daha sonra sigorta yapılan işçilerde 5 yıllık süreye bakmadan geriye doğru tescil davası için başvurulabilir.

Son dakika: Yasadaki bu detaya dikkat! EYT kapısını aralıyor: İşte 6 soruda merak edilen soruların yanıtları...

Örneğin bir kişi 1998'de işe başlayıp SGK'ya sigorta bildirimi yapılmasına karşın ilk prim ödemesi aynı işyerinde 2000'de başlatıldıysa, kuruma başvurularak sigorta başlangıç tarihi düzeltilmesi talep edilebilir.

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