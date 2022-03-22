Giriş Tarihi: 22.03.2022 10:14
Güncelleme Tarihi: 22.03.2022
10:36
Son dakika: Yeni TOGG haberi! Yıl sonu üretime başlayacak
Son dakika TOGG haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili için geri sayım sürüyor. TOGG'un yeni görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Yılsonu itibariyle artık Türkiye'nin otomobili TOGG üretime başlamış olacak. Testlerin hepsinde de TOGG çok başarılı" dedi. İşte son dakika yerli otomobil haberinin ayrıntıları...