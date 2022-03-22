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Haberler Galeri Son dakika: Yeni TOGG haberi! Yıl sonu üretime başlayacak
Giriş Tarihi: 22.03.2022 10:14 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 10:36

Son dakika: Yeni TOGG haberi! Yıl sonu üretime başlayacak

Son dakika TOGG haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili için geri sayım sürüyor. TOGG'un yeni görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Yılsonu itibariyle artık Türkiye'nin otomobili TOGG üretime başlamış olacak. Testlerin hepsinde de TOGG çok başarılı" dedi. İşte son dakika yerli otomobil haberinin ayrıntıları...

Son dakika: Yeni TOGG haberi! Yıl sonu üretime başlayacak

TOGG için heyecanlı bekleyiş! Yerli otomobilden yeni haberler geliyor. Türkiye'nin Ufuk Avrupa Programı'na resmen katılımı nedeniyle TÜBİTAK ev sahipliğinde Ufuk Avrupa Programı Açılış Etkinliği düzenlendi. İstanbul Ataşehir'deki bir otelde dün başlayan ve bugün sona erecek etkinlikte Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, özel açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Yeni TOGG haberi! Yıl sonu üretime başlayacak

YIL SONU ÜRETİME BAŞLAMIŞ OLACAK

TOGG'a dair yeni görüntülerin resmi sosyal medya hesabından paylaşılmasına ilişkin Kacır, "Milletimizin yakından takip ettiği ve heyecanla beklediği Türkiye'nin otomobili projesi bizim şu an odağımızda. Yıl sonu itibariyle artık Türkiye'nin otomobili TOGG üretime başlamış olacak. Son günlerde sosyal medyada eksi 40 derece soğuklarda yoğun kar, buzlanma şartlarında yapılan testlerin videoları da büyük bir ilgi gördü. Bu testlerin hepsinde de TOGG çok başarılı. Bir kritik adımımız bu, enerji teknolojilerinde de yeni adımlar atıyor olacağız, çığır açıcı alanlara odaklanıyor olacağız" diye konuştu.

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Son dakika: Yeni TOGG haberi! Yıl sonu üretime başlayacak

TÜRKİYE SON 20 YILDA SIFIRDAN AR-GE VE İNOVASYON ALT YAPISI OLUŞTURDU

Türkiye'nin son yıllarda göstermiş olduğu Ar-Ge ve inovasyon başarısı hakkında değerlendirmelerde bulunan Kacır, "Son yıllarda gördüğümüz başarılar çok büyük ölçüde son 20 yılda kurulmuş olan ekosistem sayesinde ortaya çıktı. Türkiye son 20 yılda adeta sıfırdan bir Ar-Ge ve inovasyon alt yapısı oluşturdu. Türkiye'nin dört bir yanında teknoparklarımız var. 80'den fazla teknoparkımızda 7 binden fazla firmamız araştırma geliştirme odaklı çalışmalar yürütüyorlar" ifadelerini kullandı.


Son dakika: Yeni TOGG haberi! Yıl sonu üretime başlayacak

YÜKSEK TEKNOLOJİDE ÜRÜNLERİ REKABETÇİ ŞEKİLDE DÜNYAYA İHRAÇ EDEBİLEN ÜLKEYİZ

Kacır, "Özel sektörümüzün Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin sayısı bin 500'ü aşmış durumda. Milli gelirimizden Ar-Ge'ye ayırdığımız pay binde 5'ler seviyesindeyken, yüzde 1'ler seviyesinin üzerine çıktı. Türkiye'de 2000'li yılların başında yaklaşık 20 bin Ar-Ge çalışanı varken bu sayı şimdi 200 binlere yükseldi.

Son dakika: Yeni TOGG haberi! Yıl sonu üretime başlayacak

Türkiye'de yıllık patent başvuru sayısı 400'lerdeyken şimdi 8 binlerin üzerine çıktı. Dolayısıyla artık büyük bir kapasiteyi oluşturmuş durumdayız ve bunun sonuçlarını görmeye başladık. Artık Türkiye yüksek teknolojide kritik ürünleri yerli ve milli olarak geliştirebilen, rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilen bir ülke oldu. Bunun öncül örneklerini savunma sanayide görmüş olduk. Şimdi bu örneklerin diğer sektörlere de hızla yayıldığını görüyoruz" diye konuştu.

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