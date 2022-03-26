Giriş Tarihi: 26.03.2022 08:12
Güncelleme Tarihi: 26.03.2022
08:12
SON DAKİKA: Zamanında teslim edilmeyen her ev için 70 bin TL ceza! Faiz indirimi ve kredi kartı detayı! Meclis'ten geçti...
Son dakika haberine göre; Tüketicinin en çok şikayet ettiği konularda birdüzenlemeye gidildi ve vatandaşa yeni haklar verildi. Ön ödemeli satılan konutlarda süre 48 ay olarak belirlendi. Bu sürede teslim edilmeyen konut için vatandaşın zararı tanzim edilecek. Bu rakam her bir daire için tam 70 bin TL olacak. Yine kredi kartlarındaki bilgilendirmeden yapılan sigorta işlemleri de yasaklandı. Ayrıca tüketici lehine olan faiz indirimleri de hemen yansıtılacak ve vatandaşın parası cebinde kalacak. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...