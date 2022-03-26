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Haberler Galeri SON DAKİKA: Zamanında teslim edilmeyen her ev için 70 bin TL ceza! Faiz indirimi ve kredi kartı detayı! Meclis'ten geçti...
Giriş Tarihi: 26.03.2022 08:12 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 08:12

SON DAKİKA: Zamanında teslim edilmeyen her ev için 70 bin TL ceza! Faiz indirimi ve kredi kartı detayı! Meclis'ten geçti...

Son dakika haberine göre; Tüketicinin en çok şikayet ettiği konularda birdüzenlemeye gidildi ve vatandaşa yeni haklar verildi. Ön ödemeli satılan konutlarda süre 48 ay olarak belirlendi. Bu sürede teslim edilmeyen konut için vatandaşın zararı tanzim edilecek. Bu rakam her bir daire için tam 70 bin TL olacak. Yine kredi kartlarındaki bilgilendirmeden yapılan sigorta işlemleri de yasaklandı. Ayrıca tüketici lehine olan faiz indirimleri de hemen yansıtılacak ve vatandaşın parası cebinde kalacak. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA: Zamanında teslim edilmeyen her ev için 70 bin TL ceza! Faiz indirimi ve kredi kartı detayı! Meclis’ten geçti...

Tüketici için yeni haklar geldi. Meclisten geçen yeni yasaya göre, vatandaş fazla masraf ve sigortadan kurtuluyor. Ayrıca zamanında teslim edilmeyen eve 70 bin lira ceza gelecek ve faiz indirimi kredi kartlarına hemen uygulanacak.

SON DAKİKA: Zamanında teslim edilmeyen her ev için 70 bin TL ceza! Faiz indirimi ve kredi kartı detayı! Meclis’ten geçti...

TBMM'DE KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu, tüketici ve konut kredilerinden ön ödemeli ev satışlarına, devre mülklere kadar birçok alanda tüketicinin mağduriyetini gideren, aldatılmasını ve fazla ödeme yapılmasını önleyen yasayı kabul etti. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Tüketicileri Koruma Yasası şu değişiklikleri içeriyor:

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SON DAKİKA: Zamanında teslim edilmeyen her ev için 70 bin TL ceza! Faiz indirimi ve kredi kartı detayı! Meclis’ten geçti...

ZAMANINDA TESLİM EDİLMEYEN HER BİR KONUT İÇİN 70 BİN TL CEZA

ÖN ÖDEMELİ KONUTA 48 AY: Ön ödemeli olarak satılan konutlar sözleşmede belirtilen tarihte teslim edilmek zorunda olacak. Bu süre sözleşmeden itibaren 48 ayı geçemeyecek. Süresi içinde teslim edilmeyen her konut için 70 bin lira para cezası uygulanacak.

SON DAKİKA: Zamanında teslim edilmeyen her ev için 70 bin TL ceza! Faiz indirimi ve kredi kartı detayı! Meclis’ten geçti...

BİLDİRİME BİLE GEREK KALMADI

ERKEN ÖDEMEDE CAYMA HAKKI: Tüketici kredilerinde kredi borcunun tamamının erken ödenmesi halinde bildirim aranmaksızın cayma hakkı hükümleri uygulanacak.

SON DAKİKA: Zamanında teslim edilmeyen her ev için 70 bin TL ceza! Faiz indirimi ve kredi kartı detayı! Meclis’ten geçti...

ŞARTLI SATIŞ YASAKLANDI

SİGORTA KALDIRILDI: Tüketicinin açık talebi olmaksızın kredi bağlantılı olmayan sigorta yaptırılamayacak. Tüketici kredisi, kredi ile ilgili olanlar hariç yan ürünlerin satın alınması şartına bağlanamayacak.

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