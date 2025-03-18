Giriş Tarihi: 18.03.2025 07:30
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025
07:33
SON DAKİKA | Zamlı bayram ikramiyesi için geri sayım! Ödemeler bayram öncesi yapılacak mı? Kimler yararlanacak? İşte detaylar...
Son dakika haberi: 16.7 milyon emekli için 4 bin TL'lik bayram ikramiyesinde son dönemece girildi. Bayram ikramiyesinin 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin yasal düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda bugün görüşülmeye başlanacak. Peki 134.5 milyar TL'lik toplam ödenekten kimler ne kadar yararlanacak? Dul ve yetimler ne kadar bayram ikramiyesi alacak?