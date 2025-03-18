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Haberler Galeri SON DAKİKA | Zamlı bayram ikramiyesi için geri sayım! Ödemeler bayram öncesi yapılacak mı? Kimler yararlanacak? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 18.03.2025 07:30 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 07:33

SON DAKİKA | Zamlı bayram ikramiyesi için geri sayım! Ödemeler bayram öncesi yapılacak mı? Kimler yararlanacak? İşte detaylar...

Son dakika haberi: 16.7 milyon emekli için 4 bin TL'lik bayram ikramiyesinde son dönemece girildi. Bayram ikramiyesinin 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin yasal düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda bugün görüşülmeye başlanacak. Peki 134.5 milyar TL'lik toplam ödenekten kimler ne kadar yararlanacak? Dul ve yetimler ne kadar bayram ikramiyesi alacak?

ÖNDER YILMAZ
SON DAKİKA | Zamlı bayram ikramiyesi için geri sayım! Ödemeler bayram öncesi yapılacak mı? Kimler yararlanacak? İşte detaylar...

Son dakika haberi: Bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanacak torba yasa teklifinin içinde yer alan bayram ikramiyesi düzenlemesinin çarşamba günü geç saatlerde yasalaşması bekleniyor.

SON DAKİKA | Zamlı bayram ikramiyesi için geri sayım! Ödemeler bayram öncesi yapılacak mı? Kimler yararlanacak? İşte detaylar...

TBMM safhasının ardından yasal düzenleme Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak ve ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

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SON DAKİKA | Zamlı bayram ikramiyesi için geri sayım! Ödemeler bayram öncesi yapılacak mı? Kimler yararlanacak? İşte detaylar...

24-28 MART'TA ÖDENECEK

Ramazan Bayramı'nın 30 Mart'ta başlayacağı göz önüne alındığında, ödemelerin bayramdan önce yapılması bekleniyor. Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından, 24 Mart Pazartesi ile 28 Mart Cuma tarihleri arasında ödemelerin yapılması ihtimali daha yüksek görünüyor.

SON DAKİKA | Zamlı bayram ikramiyesi için geri sayım! Ödemeler bayram öncesi yapılacak mı? Kimler yararlanacak? İşte detaylar...

Bayram haftasına sarkmadan ikramiyelerin hesaplara yatırılması bekleniyor. 6-9 Haziran günleri arasına denk gelen Kurban Bayramı ikramiyesi de 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.

SON DAKİKA | Zamlı bayram ikramiyesi için geri sayım! Ödemeler bayram öncesi yapılacak mı? Kimler yararlanacak? İşte detaylar...

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı'ndan emekli olanların ödeme günleri tahsis numarasına göre farklı günlerde yatırılacak.