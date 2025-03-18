SON DAKİKA | Zamlı bayram ikramiyesi için geri sayım! Ödemeler bayram öncesi yapılacak mı? Kimler yararlanacak? İşte detaylar...

24-28 MART'TA ÖDENECEK



Ramazan Bayramı'nın 30 Mart'ta başlayacağı göz önüne alındığında, ödemelerin bayramdan önce yapılması bekleniyor. Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından, 24 Mart Pazartesi ile 28 Mart Cuma tarihleri arasında ödemelerin yapılması ihtimali daha yüksek görünüyor.