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Haberler Galeri EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? En düşük emekli maaşı 7500 lira oldu: İşte ödeme takvimi
Giriş Tarihi: 23.03.2023 15:40 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 15:42

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? En düşük emekli maaşı 7500 lira oldu: İşte ödeme takvimi

Son dakika haberi...Emekli zammı müjdesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. En düşük emekli maaşı yüzde 36'nın üzerinde artışla 5500 TL'den 7500 TL'ye yükselecek. AK Parti düzenlemenin haftaya Meclis'e geleceğini açıkladı. Böylece 2023 Ocak emekli zammı öncesi 3500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı yasal düzenleme sonrası kümülatif olarak yüzde 114'ün üzerinde zam almış olacak. Emekli maaşı zammı düzenlemesinden EYT'liler de faydalanacak. Öte yandan Bakan Bilgin bayram ikramiyeleri için de çalışmaların yapıldığını bildirdi. Peki zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak? İşte SSK'lı ve Bağ-Kur'lular için ödeme takvimi...

METE DİRİCE
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? En düşük emekli maaşı 7500 lira oldu: İşte ödeme takvimi

Son dakika haberleri...Emekli maaşı zammı için geri sayım başladı.. En düşük emekli maaşı için müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan verdi. Erdoğan, 5500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı 7500 TL olacağını açıkladı. Düzenlemeden emeklilik başvuru yapmış bütün EYT'liler de faydalanacak. Öte yandan emekli zammı için AK Parti'den yeni açıklama geldi. Emekliye zam düzenlemesi Meclis'e geliyor. Tarih belli oldu.

  • Emekli maaşı zammı düzenlemesi ne zaman Meclis'e gelecek?
  • Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? En düşük emekli maaşı 7500 lira oldu: İşte ödeme takvimi

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7500 TL OLACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in alternatif modelleri içeren çalışması sonrası emekliye zam düzenlemesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Başkan Erdoğan, en düşük emekli maaşı için beklenen açıklamayı yaptı. En düşük emekli aylığı yüzde 36'nın üzerinde artışla 7500 TL olacak. Böylece taban aylıkta kümülatif artış yüzde 114'ü geçti. En düşük emekli maaşı Ocak 2023 öncesi 3500 TL olarak uygulanıyordu.

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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? En düşük emekli maaşı 7500 lira oldu: İşte ödeme takvimi

Emekliye zam konusunda açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "En düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya yükseltme kararı aldık. Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? En düşük emekli maaşı 7500 lira oldu: İşte ödeme takvimi

EMEKLİ ZAMMI İÇİN MECLİS DÜZENLEMESİ GEREKİYOR

En düşük emekli maaşının 5.500 TL'den 7500 TL'ye çıkarılması için TBMM'de yasal düzenleme yapılacak. Bu düzenlemenin önümüzdeki hafta içi Meclis'e gelmesi ve hızlı bir şekilde yasalaşması bekleniyor.

Ak Parti Grup Başkan vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emekliye zam düzenlemesinin önümüzdeki hafta için yasalaşarak Resmi Gazete için Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacağını açıkladı.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? En düşük emekli maaşı 7500 lira oldu: İşte ödeme takvimi

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Emekliler Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi her yıl toplamda 2 kez olmak üzere bayram ikramiyesi alıyor. Bayram ikramiyesi mevcut durumda 1100 TL olarak uygulanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT'lileri de kapsayacak şekilde bayram ikramiyesi dahil emeklilere rahat nefes aldıracak çalışmaların yapıldığını bildirdi.

Bayram ikramiyeleri için 2000-3000 TL arasında bir rakamın belirlenmesi bekleniyor.

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