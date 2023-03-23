Giriş Tarihi: 23.03.2023 15:40 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 15:42

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? En düşük emekli maaşı 7500 lira oldu: İşte ödeme takvimi

Son dakika haberi...Emekli zammı müjdesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. En düşük emekli maaşı yüzde 36'nın üzerinde artışla 5500 TL'den 7500 TL'ye yükselecek. AK Parti düzenlemenin haftaya Meclis'e geleceğini açıkladı. Böylece 2023 Ocak emekli zammı öncesi 3500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı yasal düzenleme sonrası kümülatif olarak yüzde 114'ün üzerinde zam almış olacak. Emekli maaşı zammı düzenlemesinden EYT'liler de faydalanacak. Öte yandan Bakan Bilgin bayram ikramiyeleri için de çalışmaların yapıldığını bildirdi. Peki zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak? İşte SSK'lı ve Bağ-Kur'lular için ödeme takvimi...