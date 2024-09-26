Sosyal medyada içerik üretenler için yeni düzenleme! Hazine ve Maliye detayları açıkladı...

SOSYAL MEDYA İÇERİK ÜRETİCİLERİ NASIL VERGİLENDİRİLİYOR?

Bu mükelleflerin, ikametgahlarının bulunduğu vergi dairesinden "193 Sayılı Kanunun Mükerrer 20/B Maddesi Uygulamasına İlişkin İstisna Belgesi" alması ve bu istisna belgesiyle bir banka hesabı açtırması gerekiyor. Mevcut bir banka hesabı da tanımlanarak bu amaçla kullanılabiliyor.

Bu faaliyetler kapsamında elde edilen hasılatın tamamı zorunlu olarak açılan hesaba yatırılıyor. Bankalar da bu hesaplara yatan paraların tamamı üzerinden yüzde 15 vergi kesintisi yaparak bu kesintiyi vergi dairesine iletiyor.

Bu şartların sağlanması halinde, sosyal içerik üreticileri ile mobil uygulama geliştiricilerinin kazançları istisna kapsamında kabul ediliyor.

İçerik üreticilerinin hasılatları üzerinden ödedikleri vergi, nihai vergi oluyor, ayrıca beyanname vermelerine gerek olmuyor.

Kazançları gelir vergisi tarifesinin 4. gelir diliminde yer alan tutarı (2024 yılı için 3 milyon lira) aşanların beyanname vermesi ve tarifeye göre vergi ödemeleri gerekiyor.

Beyanname verenler, belgeli giderlerini de indirerek safi kazançları üzerinden vergiyi hesaplayabiliyor. Bankalar tarafından hasılatları üzerinden yapılan yüzde 15'lik kesintiyi de mahsup edebiliyor.

Bu kapsamda, sosyal içerik üreticileri ile mobil uygulama geliştiricileri fatura düzenleme veya defter tutma ve limitin aşılmaması durumunda beyanname verme gibi yükümlülüklere tabi olmadan, basit yöntemle tevkif suretiyle vergilendirilmiş oluyor.