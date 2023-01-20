SÖZLEŞMELİYE KADRO MÜJDESİ: Meclis’te yasalaştı! Sıra EYT’ye geldi: İşte sözleşmeli personele kadro şartları: Kimleri kapsıyor?

3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası öncelik gündem halini alan sözleşmeliye kadro için kanun teklifi Meclis'te yasalaştı. Meclis'in artık öncelikli gündemi emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT yasası olacak. EYT düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'e gelmesi bekleniyor. Sözleşmeliye kadro kanunu ise Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Düzenleme, 458 bin 615 çalışana kadro imkanı veriyor. Memur kadrosuna geçmek isteyenler, kanun yürürlüğe girdikten sonra 30 gün içinde başvuru yapacak. İşte sözleşmeli personele kadro şartları...