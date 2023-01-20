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Haberler Galeri SÖZLEŞMELİYE KADRO MÜJDESİ: Meclis'te yasalaştı! Sıra EYT'ye geldi: İşte sözleşmeli personele kadro şartları: Kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 20.01.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 10:06

SÖZLEŞMELİYE KADRO MÜJDESİ: Meclis'te yasalaştı! Sıra EYT'ye geldi: İşte sözleşmeli personele kadro şartları: Kimleri kapsıyor?

3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası öncelik gündem halini alan sözleşmeliye kadro için kanun teklifi Meclis'te yasalaştı. Meclis'in artık öncelikli gündemi emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT yasası olacak. EYT düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'e gelmesi bekleniyor. Sözleşmeliye kadro kanunu ise Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Düzenleme, 458 bin 615 çalışana kadro imkanı veriyor. Memur kadrosuna geçmek isteyenler, kanun yürürlüğe girdikten sonra 30 gün içinde başvuru yapacak. İşte sözleşmeli personele kadro şartları...

SÖZLEŞMELİYE KADRO MÜJDESİ: Meclis’te yasalaştı! Sıra EYT’ye geldi: İşte sözleşmeli personele kadro şartları: Kimleri kapsıyor?

Kamuda yüzbinlerce sözleşmeli memurun merakla beklediği haber geldi. Sözleşmeliye personele kadro düzenlemesi yasalaştı. 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini öngören Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

SÖZLEŞMELİYE KADRO MÜJDESİ: Meclis’te yasalaştı! Sıra EYT’ye geldi: İşte sözleşmeli personele kadro şartları: Kimleri kapsıyor?

SÖZLEŞMELİYE KADRO KANUN TEKLİFİ YASALAŞTI: SIRADA EYT DÜZENLEMESİ VAR

Hükümet Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla milyonların sorunlarını adım adım çözüme kavuşturuyor. 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası öncelikli gündem halini alan sözleşmeliye kadro kanunu TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaştı. Meclis'in öncelikli gündeminde emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesi bulunuyor. EYT kanun teklifi önümüzdeki hafta içi Meclis'e gelecek.

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SÖZLEŞMELİYE KADRO MÜJDESİ: Meclis’te yasalaştı! Sıra EYT’ye geldi: İşte sözleşmeli personele kadro şartları: Kimleri kapsıyor?

Sözleşmeliye kadro kanuna göre, Diyanet İşleri Başkanlığının taşra teşkilatında açıktan vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyım olarak görev yapanlardan gerekli koşulları taşıyanlar, Başkanlıkça ilan edilecek yerlerde görevlendirilmek üzere imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlı memur kadrolarına atanabilecek.

SÖZLEŞMELİYE KADRO MÜJDESİ: Meclis’te yasalaştı! Sıra EYT’ye geldi: İşte sözleşmeli personele kadro şartları: Kimleri kapsıyor?

Açıktan vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyım olarak görev yapanların unvanlı memur kadrosuna atanması için düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmesi, geçerliliği devam eden Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan yeterli puanı alması, sözlü veya uygulamalı sınavda başarılı olması gerekecek.

SÖZLEŞMELİYE KADRO MÜJDESİ: Meclis’te yasalaştı! Sıra EYT’ye geldi: İşte sözleşmeli personele kadro şartları: Kimleri kapsıyor?

4 YIL ŞARTI DİKKAT ÇEKTİ

Memur kadrolarına atananların 4 yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamayacak. Yabancı uyrukluların, Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin, hizmetine kısmi zamanlı olarak ihtiyaç duyulacakların, Adli Tıp Müessesesi uzmanlarının, Devlet konservatuvarları sanatçı öğretim üyelerinin, İstanbul Belediyesi Konservatuvarı sanatçılarının, dış kuruluşlarda ve yurt dışı teşkilatlarında belirli bazı hizmetlerde çalıştırılacak personelin de zorunlu hallerde sözleşme ile istihdamları sağlanabilecek.

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